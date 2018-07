“Corato Music Square”, debutta la sezione per i dj

Torna il “Corato Music Square”, quest’anno arriva alla sua quinta edizione.



Il contest ha assunto dimensioni regionali premiando l’anno scorso la band foggiana dei “Found” con la produzione del loro primo disco di inediti e l’apertura del concertone del 31 dicembre 2017, dal palco di Gigi D’Alessio in Piazza Cesare Battisti.

Le novità

«Quest’anno il “Corato Music Square” introduce una nuova sezione: i dj’s autogestiti ed un nuovo schema di sfida, tutto d’un fiato: il 2 ed il 3 agosto, rispettivamente in piazza dei Bambini e piazza di Vagno, si farà spazio alle esibizioni e relative eliminazioni tra le quattro band che verranno selezionate. Il 4 agosto, in piazza Sedile, è prevista la serata in cui si sfideranno i dj.

Il 5 agosto, sempre in piazza Sedile, la finale tra le band e la conclusione dedicata al dj vincitore della sua sezione» spiegano il presidente del Forum Antonella Avella ed il vicepresidente Davide De Palo.

«Per la band vincitrice - aggiungono - oltre alla produzione di un disco di inediti del valore di 1.500 euro resta confermata l’apertura del grande evento di Capodanno; per il secondo piazzamento un buono acquisto del valore di 200 euro. Al vincitore della sezione dj invece l’opportunità di chiudere il concertone del 31 dicembre, animando con i propri remix piazza Cesare Battisti nelle prime ore del 2019».

«Il “Corato Music Square” grazie al supporto che il mio assessorato ha avuto dal sindaco e dall’amministrazione comunale si conferma un evento consolidato nel cartellone dell’Estate Coratina, capace di avere attrattività a livello regionale. Come assessore del ramo - commenta Luigi Menduni - insieme al Forum dei Giovani, non potevo che impegnarmi per valorizzare ed evolvere un evento straordinario perché al tempo stesso di grande cultura musicale e di grande opportunità per i giovani talenti del territorio.

Il successo dei vincitori degli scorsi anni anche a livello nazionale grazie alla chance data da questo contest lo dimostra. E quest’anno la presenza della sezione dedicata ai dj non potrà far altro che rendere l’edizione numero cinque ancora più fresca e vivace. Vincano i migliori».

Regolamento e modulo di partecipazione al Corato Music Square 2018 sono scaricabili dalle pagine social del Forum e dal sito del Comune di Corato. C’è tempo per presentare le richieste di partecipazione fino alle 12.00 del 16 luglio.