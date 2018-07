Il rispetto per l’ambiente e la voglia di premiare i cittadini virtuosi, a Corato, viaggiano su due ruote grazie a “Pin Bike”.



Questa mattina, nell’atrio di Palazzo Gioia, è stato presentato il progetto nato da un’idea di Nico Capogna – Ceo della stratup coratina vincitrice del bando regionale “Pin - Pugliesi Innovativi” – e attuato a Corato grazie alla collaborazione con il Comune. Nei giorni scorsi CoratoLive.it ha dato notizia della pubblicazione del regolamento sull’albo pretorio del Comune.

«Sono felicissimo per l’avvio di questa iniziativa a cui l’amministrazione aveva dato il suo sostegno già prima della mia nomina» ha esordito Pasquale Tarricone, assessore all’ambiente e alla polizia municipale.



Tutto è nato «da un viaggio che ho fatto in Belgio» ha detto Capogna: «seppi che lì chi va in bici riesce a “guadagnare” anche 200-300 euro al mese, per lavoro raggiungono posti parecchio distanti da casa. Mi sembrò strano però che non ci fosse un sistema automatico per conteggiare gli effettivi chilometri effettuati. Lì, addirittura, sono i datori di lavoro che si fanno garanti dei loro dipendenti nei confronti dello Stato. Questo modo di concepire la premialità per chi sceglie la mobilità sostenibile mi ha fatto venire in mente l’idea di “Pin Bike”».

Trasforma la bici in una Smart Bike

Il dispositivo - da prenotare tramite il sito dedicato - si installa sul mozzo della ruota con un sistema pratico e veloce. Da quel momento in poi “Pin Bike” registra qualsiasi spostamento della bicicletta: permette di avere sempre sottomano un report della velocità e dei chilometri percorsi anche quando si pedala per brevi tratti. Si attiva da solo quando la ruota comincia a girare.

Lo smartphone si trasforma in un ciclocomputer, con i dati sempre alla mano: velocità, distanza percorsa e tracciamento sulla mappa. «In questo modo – spiega Capogna – si potranno fare anche delle valutazioni statistiche che, pur restando assolutamente anonime, forniranno dati utili a capire i percorsi e le esigenze di si sposta in bici».

L’app dà uno storico degli allenamenti fatti (per chi vorrà usarla per un utilizzo sportivo) e tramite delle notifiche incoraggia ad usare maggiormente la bici o si congratula per la costante attività. L’utente inoltre può consultare il catalogo premi, decidere come riscattare i propri Pin Bike Point, pubblicare i propri allenamenti e gareggiare nelle diverse classifiche della community per aggiudicarsi coppe e riconoscimenti extra.

I premi arrivano per chi pedala di più

“Pin Bike” è un'iniziativa di raccolta punti. Rende possibile l’economia circolare, perché i buoni che ogni mese si possono vincere sono da usare nei negozi della città che aderiscono e negli e-commerce di articoli sportivi. Gli esercenti potranno poi trasformare in pubblicità i crediti che accumulano mettendo a disposizione i premi.

Il concorso terrà conto dei chilometri percorsi sul suolo Italiano suddiviso in “area urbana” - che comprende le zone residenziali nel comune di Corato - e “area nazionale”, tutta l’Italia. Ogni 100 metri percorsi in bicicletta si ha diritto a un punto, indifferentemente dalla sua tipologia.

La competizione comincerà dal prossimo 24 luglio. Ogni 24 del mese saranno premiati il primo e il secondo classificato (in base ai punti accumulati) per le due classifiche comunali (under 25 e over 25). Il valore del primo premio in entrambi i casi è di 20 euro, il secondo invece è di 10 euro. I premi offerti dalle attività commerciali – sotto forma di sconti - saranno variabili per numero e importo.

«Nell’abito comunale l’amministrazione può decidere di attivare dei moltiplicatori per l’accumulo dei punti, per esempio in base alla fascia oraria, oppure sfruttare la possibilità di inviare messaggi per organizzare biciclettate o altre manifestazioni simili».

E parlando di premi, il sindaco Mazzilli guarda al futuro: «l’idea è quella di ridurre la Tari come premio. Per farlo, però, sarà necessario inserire nel bilancio comunale questa spesa».