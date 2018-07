Il “Festival del tango in tour” fa tappa a Corato, milonga gratuita in piazza Mentana

Domenica farà tappa a Corato il “Festival del Tango in tour” organizzato dall’Associazione culturale In Movimento di Trani.



Dopo il successo della prima tappa nella Perla dell’Adriatico, il fascino della milonga animerà uno degli scorci più suggestivi del centro storico, piazza Mentana. In programma l’esibizione speciale dei Maestri Mimmo Satalino e Gabriella Lococcolo con l’accompagnamento del musicalizador tj (tango jockey ndr) Sergio Fasano.

Un appuntamento che gode del patrocinio del Comune di Corato, a cui gli amanti di questo ballo sensuale potranno accedere gratuitamente a partire dalle 18.

Una testimonianza di quanto il tango sia popolare e quanta attenzione e passione ci sia in tutta la Puglia per questa danza e per l’imminente “Festival del Tango” che da anni fa convenire nella nostra regione appassionati, professionisti e media da tutto il mondo.

L’attesa cresce in particolar modo quest’anno per il debutto mercoledì 11 luglio di “Tango-Historias de Astor” uno spettacolo imperdibile e unico nel suo genere, che farà da preludio alla sesta edizione del Festival (in programma dal 12 al 15 luglio), entrambi patrocinati dell’Ambasciata della Repubblica Argentina e sotto l’egida artistica della leggenda del tango, Miguel Angel Zotto, in un intenso tributo all’inventore del nuevo tango, il compositore di origini tranesi Astor Piazzolla.