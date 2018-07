I lampadari di Grottaglie, una riproduzione delle luminarie delle feste patronali e l’olio extravergine di cultivar coratina in bella mostra.



È questo il nuovo volto dell’ufficio turistico che si trova in piazza Sedile. Gestito ormai da anni dalla Cooperativa Sistema Museo, dopo una prima fase di avvio affidata alla Pro Loco “Quadratum” (ecco le immagini dell'inaugurazione del 2010), Info Point oggi fa parte della grande rete di Puglia Promozione.

Per questo motivo “indossa” gli stessi “panni” degli altri Info point sparsi nella Regione. Un obiettivo raggiunto grazie all’ennesimo finanziamento regionale richiesto e ottenuto dal Comune di Corato.

E non solo: «potremo garantire un maggiore numero di apertura dell’ufficio» ha detto questa mattina il sindaco Mazzilli, orgoglioso del risultato raggiunto.

«Nella classifica regionale - ha argomentato il primo cittadino - siamo al 45esimo posto per le presenze turistiche, una valutazione effettuata sulla base del numero complessivo delle persone che dormono almeno una notte a Corato. Le cifre raggiunte ci piazzano più in alto in classifica rispetto ad Andria e Margherita di Savoia, per esempio. Dobbiamo essere bravi a sfruttare al meglio questa potenzialità.

Essere facilmente riconoscibili agli occhi dei turisti, a partire proprio dall’insegna esposta su piazza Sedile, ci aiuta ad andare incontro alle loro esigenze. Per loro abbiamo realizzato anche delle bottigliette di olio da 100 ml in ricordo della nostra città».