Fiorisce in maniera quasi inaspettata la produzione coratina nel genere hip hop. Da qualche giorno è on-line "Non se ne va", il nuovo video del collettivo "Kaid Posse". È il singolo estratto da "Immagine", un progetto nato da un'idea di Jzo che uscirà a breve.

L'amore, la passione verso la “cultura di strada”, i sacrifici noti davvero solo a chi la vive, sono il leitmotiv del brano. Del resto è proprio questa la cultura che trova espressione piena in quel particolare genere musicale che è l'hip hop. Fino a poco tempo fa era prerogativa di pochi ma negli ultimi anni sta interessando un pubblico sempre più eterogeneo.

Nella traccia ci sono l'ormai noto Jò Naitz - promessa dell'hip hop coratino: "Fck Babylon" è uno dei suoi ultimi lavori, realizzato in collaborazione con Chef - e il rapper Cosmo, anch'egli veterano della scena hip hop coratina (proprio insieme a Chef). Entrambi già verso la fine degli anni '90 hanno iniziato in città con l'hip hop, ispirando poi le successive generazioni. Possono vantare un’esperienza ventennale nella produzione musicale hip hop a livello territoriale. Tutt'oggi non si risparmiano mai quando si tratta di salire su un palco, mantenendo sempre un ottimo rapporto con gli appassionati del genere.

A completare la compagine artistica di "Non se ne va" c’è TempoXso un caro amico del collettivo che ha curato la produzione musicale del singolo e presta la sua voce al ritornello del brano.

Il pezzo risulta fresco e attuale, con testi diretti e stilisticamente innovativi in grado di descrivere quanto sia forte il legame con questa musica e quanto sia difficile, al giorno d'oggi, farcela solo con i propri mezzi e il proprio talento. Soprattutto in una società oramai viziata da stereotipi, apparenza ed egocentrismo.

Nonostante il trascorrere del tempo la nuova collaborazione fra gli artisti dimostra quanto restino immutati l'attaccamento e la passione per la musica.

«Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno preso parte alle riprese del video – dicono dalla Kaid Posse - i writers "Goma" e "Rabit", l'attività commerciale che ha messo a disposizione i propri spazi per le riprese del videoclip e tutti coloro che credono e supportano attivamente un genere musicale. L'hip hop, nato dalle strade, cresciuto, si è evoluto ed è approdato sui palchi più famosi a livello internazionale, senza però mai dimenticare le proprie radici».