Una “Notte rosa” per celebrare “Il valore e il coraggio delle donne”

Con la “Notte rosa” intrattenimento e riflessione si incontrano da “After”, il bar di piazza Sedile. Con la seconda edizione dell’iniziativa – patrocinata dal Comune di Corato - venerdì si farà spazio ad un momento dedicato alla valorizzazione delle donne.



Numerosi gli interventi sul tema scelto da “After”, “Il valore e il coraggio delle donne”.

Il dibattito inizierà alle 19 con Rossella Piccarreta, autrice del libro “(R)Esistenza”, che introdurrà i lavori e modererà il confronto; Antonella Zotti (psicologa), parlerà del “lavoro dei Cav per la cultura di genere e delle differenze”, per conto del Centro antiviolenza Riscoprirsi; Angela Pisicchio per la Fidapa Bpw Italy sez. di Corato traccerà la “Strada alle Donne” alla “(Ri)scoperta di figure femminili”; Raffaella Leone della libreria Secopstore, darà seguito al titolo “il coraggio delle donne è...tanti”; il Movimento culturale Pietre Pizzute, parlerà di “Rosa e Blu, abbattere gli stereotipi” e del percorso fotografico “Le Donne che hanno cambiato il mondo”; Monica Tommasicchio racconterà “L’Altra me” dalla silloge “Pan”.

CoratoLive.it è mediapartner dell’iniziativa.