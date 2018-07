Dal 24 luglio cittadini in gara con “Pin Bike. A Corato la bici ti premia”

È partito da ieri “Pin Bike. A Corato la bici ti premia”, il concorso che nasce dal progetto realizzato grazie a “Pin - Pugliesi Innovativi”, il finanziamento della Regione Puglia destinato a giovani imprenditori e ottenuto da una start-up coratina. Gli utenti potranno guadagnare dei buoni pedalando sulla propria bicicletta: grazie alla tecnologia alla base del brevetto non è possibile barare, il calcolo dei punti è geolocalizzato.



Il concorso, valido fino al 3 marzo 2019, prevede un regolamento ben preciso e un corposo numero di premi.



Come comunicato dal Palazzo di città a gennaio, l’amministrazione comunale di Corato, assumendo una spesa di 3mila euro, ha deciso di sostenere in via sperimentale il progetto «considerato che l’obiettivo principale di Pin Bike è quello di incentivare la mobilità urbana sostenibile su due ruote».

Il regolamento del concorso, le modalità e soprattutto le finalità di “Pin Bike – A Corato la bici ti premia”, verranno rese note nel corso di una conferenza stampa prevista per giovedì 5 luglio alle 11.30 nella Sala Verde del Comune di Corato, alla presenza del sindaco - Massimo Mazzilli, dell’assessore all’ambiente e polizia locale - Pasquale Tarricone, del Comandante della Polizia Locale - Col. Paolo Milillo e dell’ideatore del “Pin Bike”, Nico Capogna.

Nella conferenza, inoltre, sarà anche illustrata un’altra importante novità che riguarda il territorio cittadino ed in particolare il suo settore turistico: l’Info Point di Corato è infatti stato ammesso al finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico della Regione Puglia per il potenziamento della rete regionale di accoglienza turistica degli info point.

La proposta presentata dal Comune di Corato, rimodulata in base ad una serie di richieste, prevede un potenziamento dell’offerta di servizi al pubblico, con il prolungamento degli orari di apertura, una nuova veste strutturale (in linea con le linee guida di Pugliapromozione) ed una serie di novità che verranno illustrate nel corso della conferenza stampa. Nella stessa occasione verranno resi noti i dati relativi alle presenze turistiche nel Comune di Corato.

«Progetti e prodotti che il Comune di Corato – spiega il Sindaco, Massimo Mazzilli - condivide, sostiene e porta avanti con successo: l’ambiente, la mobilità sostenibile, il turismo. Progetti e prodotti che nascono e crescono sul nostro territorio, e che fanno poi rete a beneficio di tutta la comunità».

Come si svolge la competizione?

Il concorso terrà conto dei chilometri percorsi sul suolo Italiano suddiviso in “area urbana” - che comprende le zone residenziali nel comune di Corato - e “area nazionale”, tutta l’Italia. Ogni 100 metri percorsi in bicicletta si ha diritto a un punto, indifferentemente dalla sua tipologia.

La competizione comincerà dal prossimo 24 luglio. Ogni 24 del mese saranno premiati il primo e il secondo classificato (in base ai punti accumulati) per le due classifiche comunali (under 25 e over 25).

Il valore del primo premio in entrambi i casi è di 20 euro, il secondo invece è di 10 euro. I premi offerti dalle attività commerciali – sotto forma di sconti - saranno variabili per numero e importo.

Chi può partecipare?

Tutti i cittadini, maggiorenni e non, che utilizzano la bicicletta a Corato. Nel caso dei minorenni sarà un genitore o un tutore ad iscrivere al concorso, secondo regolamento.

Come ottenere il kit?

Con l’iscrizione l’utente riceverà il kit Pin Bike: un dispositivo bluetooth contachilometri da montare sul mozzo della ruota della bicicletta, un supporto per manubrio in silicone per smartphone, una targa catarifrangente Pin Bike, un adattatore per valvole in alluminio con relativo tappo.

Ai primi cento iscritti l’amministrazione consegnerà gratuitamente il kit. Al momento del ritiro il cittadino dovrà depositare 10 euro che potrà riscattare durante il progetto al raggiungimento dei primi 1000 punti urbani accumulati (l’equivalente di 100 chilometri di percorrenza). Il deposito cauzionale potrà essere riscattato tramite codice coupon da spendere negli esercizi aderenti.

I primi 50 utenti under 25 e i primi 50 utenti over 25 (in ordine di preregistrazione sul sito www.pinbike.it) che faranno richiesta saranno informati via mail sulle modalità di ritiro del kit. I dispositivi diventeranno di proprietà dell’utente subito dopo il ritiro e rimarranno tali anche dopo il termine del concorso. Se il progetto non sarà rinnovato, l’utente potrà continuare ad utilizzare il kit per avere accesso a premi degli esercenti.

Il dispositivo bluetooth da agganciare alla ruota della bicicletta potrà essere condiviso tra più utenti o tra più biciclette. Sarà sufficiente smontarlo, rimontarlo e ripetere la procedura di configurazione nell’app Pin Bike nel caso la bicicletta avesse un diametro di ruota diverso dalla bici da cui è stato smontato il dispositivo. Non è consentito utilizzare uno stesso account (login in App) fra più persone.

Nel caso di ulteriori adesioni il costo del kit sarà a totale carico del cittadino richiedente che potrà acquistarlo direttamente tramite il sito web www.pinbike.it al costo di 45 euro. Non è escluso che il Comune possa mettere a disposizione dei cittadini altri kit gratuiti.