Ospedale unico, il comitato: «I sindaci non creino ostacoli»

«Abbiamo notizia che il Presidente della Regione Puglia ha finito il suo giro di consultazioni con i Sindaci. Ormai non manca più nessun tassello e dovremmo essere alla vigilia della nomina della Commissione tecnica che porti a compimento gli impegni presi con la Carta di Ruvo». Lo scrive in una lunga nota il promotore dell’Ospedale unico di primo livello, il dottor Felice Spaccavento, che si rivolge direttamente agli amministratori delle città coinvolte per chiedere loro di non opporre ostacoli di campanile alla realizzazione del progetto.

«Personalmente, attendo questo momento con trepidazione. Ho investito tutto me stesso in questa impresa, ci ho messo più che la faccia, ho subìto gli attacchi più ingiusti e impensabili ma non ho mollato e non mollerò fino a che ci sarà una sola possibilità: la sfida della salute è troppo importante. Da ormai due anni lavoriamo instancabilmente con tutto lo staff di volontari (che non ringrazierò mai abbastanza) per il raggiungimento di questa svolta storica non solo nel rapporto tra cittadini e istituzioni ma, quel che più ci preme, nell’offerta sanitaria del nostro territorio e nella garanzia di salute che solo l’Ospedale unico può dare, pur con i limiti delle soluzioni umane, ma al massimo livello delle attuali possibilità. Non ho e non abbiamo altri obiettivi che questo.

Realizzata la Carta di Ruvo, realizzato il nostro progetto, potrò fare finalmente solo il mio lavoro, in una struttura all’altezza delle sfide che ogni giorno viviamo, quale che sia la sede scelta. Il mio lavoro che adoro, con i miei pazienti che amo - una missione oggi ridotta a un continuo fronteggiare emergenze dovute non alla gravità delle singole situazioni patologiche, ma alla dispersione e al cattivo collegamento delle eccellenze sul nostro territorio, oltre che dalle antiche, mai sanate, gravi lacune a partire dall’assenza della Rianimazione in tutta un’area sterminata con quasi 200mila abitanti, oggi costretti a servirsi di una sanità non all’altezza.

Il mio appello a Sindaci e pubblici amministratori – prosegue il dottor Spaccavento - è a non frapporre ostacoli, a non erigere dannose barricate, a sotterrare le asce di guerra e a guardare più in là di recinti e campanili, di convenienze politiche del momento e di meri calcoli di consenso spicciolo e momentaneo.

Con la Carta di Ruvo abbiamo già ottenuto risultati importanti per il nostro territorio, già destinato alla desertificazione sanitaria a vantaggio di Bari (peraltro già in affanno per conto suo) e Bat. Oggi si tratta di portare a termine l’impresa e realizzarne pienamente l’obiettivo nell’interesse di tutti, di tutte le città, di tutti i cittadini».

La vera alternativa sul piatto – precisa - non è tra questa o quella città, ma tra avere l’Ospedale unico scelto secondo i criteri e gli strumenti della Carta di Ruvo, o non avere nulla. Sono sicuro che tutti i pubblici amministratori saranno saggi e costruttivi, e che nessuno vorrà essere additato come colui che ha dato il pretesto perché si dica “ok, se non siete d’accordo tra voi, non se ne fa nulla: lasciamo le cose come stanno”.

Ricordo che “le cose come stanno” significa la desertificazione di ogni eccellenza sanitaria e la realizzazione temporanea di un Primo Livello a Corato, che sarà smantellato una volta realizzato il nuovo ospedale di Andria. Insomma il danno e la beffa. E il nostro territorio sempre più mortificato e abbandonato.

E i più abbandonati e ingannati di tutti sono proprio i cittadini di Corato, i miei concittadini di adozione, con cui lavoro e la cui situazione conosco bene, a cui è stato raccontato che hanno avuto l’ospedale, mentre la dura realtà del Piano di Riordino – messa nero su bianco - è che nel migliore dei casi, ammesso che si faccia, si tratterebbe di una soluzione provvisoria, di un pannicello caldo che si raffredderà presto lasciando il vuoto e il dolore.

A quel punto tutto il nostro territorio sarà un deserto privo delle eccellenze che oggi abbiamo, sia pure divise, distanti e male armonizzate. Dopo nessuno avrà più nulla del genere. Nessuna città. Perderemo tutto. Perderemo tutti. Davvero non riesco a credere che questo sia il nostro destino, né tantomeno ad accettarlo. Noi vogliamo invece un Ospedale di primo livello che, ovunque sia nel territorio, sia stabile e definitivo, perché questo chiedono i cittadini, di questo hanno e abbiamo bisogno.

Non è la sede importante: è la cosa. Non vogliamo un contentino, vogliamo la soluzione definitiva al problema sanità nel nostro territorio. Niente di più, niente di meno. Gli Amministratori pubblici ne tengano conto. La vera alternativa è questa e non altra. E cioè non c’è alternativa alla realizzazione della Carta di Ruvo. Integralmente. Fidatevi della Commissione tecnica. Abbiamo chiesto alla Regione precise garanzie sulla sua composizione sia sul piano tecnico che su quello dell’indipendenza e dell’adesione alla Carta di Ruvo.

Saremo i primi ad alzare gli scudi se così non fosse. Ma fino ad allora, nell’imminenza della decisione regionale, rimuoviamo ogni ostacolo e stiamo con la Carta. È l’unica via.

È ormai passato anche giugno. Non riesco a immaginare che possa passare anche luglio senza scelte precise in accordo con gli impegni presi. Se così fosse, mi ritirerò dal progetto e ognuno si assumerà le sue responsabilità. Fino ad allora, fino all’ultimo secondo, sarò in prima linea come sempre a combattere per una sanità migliore, a misura di cittadino e di malato. Anche da noi. Perché non siamo destinati ad essere ultimi per sempre. Abbiamo diritto al meglio e siamo a un passo da ottenerlo, vincendo resistenze enormi che festeggeranno su ogni nostra divisione. Noi, col nostro impegno e con la Carta di Ruvo abbiamo fatto il possibile e l’impossibile, evitando derive ben peggiori e aprendo prospettive nuove. Ma non siamo onnipotenti. Ora sta al territorio, ai suoi cittadini, e in prima persona ai suoi Sindaci e amministratori, dimostrare che è tutto pronto per il salto nel futuro.

Dateci fiducia, sostenete la nostra posizione: noi vi garantiamo un procedimento trasparente. Riapriremo tutti i giochi e porteremo a casa l’obiettivo comune. È il passaggio decisivo. La sfida finale che, tutti insieme, dobbiamo vincere», conclude.