Un po’ come accade sulla Murgia più solitaria: capita di immergersi nella natura e riscoprire quel meraviglioso rapporto che essa può avere con l’uomo. Leonardo Piccione, un giovane coratino di 31 anni, quella stessa bellezza l’ha ritrovata in Islanda: «ho raggiunto una terra giovane e piena di vulcani, me ne sono innamorato e - andando oltre le mie aspettative - mi sono ritrovato ad amare ancora di più la mia Puglia, i paesaggi che incontriamo a pochi chilometri da casa». Ogni anno vive lì per sei mesi, lavora in un museo e prosegue le ricerche per il suo primo libro.



Ieri Leonardo si è raccontato ai microfoni di CoratoLive.it, dopo che le pagine milanesi de “Il Corriere della sera” hanno dato spazio al suo contributo inserito all’interno di “The Passenger”. Il volume, edito da Iperborea, è una raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti. Cultura, economia, politica, costume e curiosità sono visti attraverso la testimonianza di scrittori, giornalisti ed esperti locali e internazionali: tra questi c’è Leonardo Piccione.

«In quelle pagine - commenta Piccione - l’Islanda la racconto attraverso il calcio. E posso dirlo proprio mentre si stanno giocando i mondiali in cui l’Italia non c’è e l’Islanda sì. Tre mesi fa, per un paio di giorni, ho guidato Elena Chernyshova nel suo viaggio attraverso l’Islanda nord-orientale: ha lei Iperborea ha affidato la parte fotografica del volume e io l’ho accompagnata alla scoperta dei luoghi.

Siamo andati anche a vedere una partita a Húsavík: il vento randellava tutto quello che incrociava, calciatori, spettatori e pallone, lei si è sorpresa del fatto che in quelle condizioni qualcuno avesse voglia di giocare. Alla fine ha detto che quella è stata la partita più emozionante della sua vita: “un gioco giocato per il gusto del processo in sé, non del risultato” mi ha detto».