Contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti, il Comune chiede aiuto alle associazioni

Aiuteranno la Polizia Locale nelle attività di controllo per quel che riguarda il conferimento illecito di rifiuti sia all’interno dell’abitato che nelle zone extraurbane. Di questo si occuperanno i volontari dell’associazione scelta dal Comune fra quelle che avranno manifestato interesse a svolgere questo servizio.



Il sindaco Mazzilli lo aveva annunciano nell’ultimo consiglio comunale e, nei giorni scorsi, il dirigente Milillo ha ufficialmente reso nota l’intenzione del Comune di avvalersi della collaborazione delle associazioni ambientaliste iscritte all’albo nazionale e/o regionale. La nota, insieme a tutti gli allegati necessari per la presentazione della domanda, è stata pubblicata ieri sull’albo pretorio online del Comune: per scaricare tutti i file basta cliccare qui.

Il progetto di collaborazione durerà quattro mesi e le attività da svolgere sono esplicitate in un disciplinare specifico.

I volontari dovranno «vigilare lo stato dei luoghi» per poi «segnalare al Comando di polizia locale situazioni di abbandono o di non corretto conferimento dei rifiuti». Potranno inoltre collaborare nelle operazioni necessarie «in caso di fenomeni di degrado urbano» ed anche verificare «l’osservanza delle ordinanze sindacali e dei regolamenti comunali in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani e in generale di tutela dell’ambiente e del decoro cittadino»: dovranno procedere con «l’eventuale segnalazione agli organi competenti per l’attività sanzionatoria». In ultimo è prevista la «collaborazione con il Servizio Ambiente per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie al monitoraggio sull’ambiente cittadino».

Per lo svolgimento del servizio - coordinato dal responsabile del Comando di polizia locale - l’associazione dovrà mettere a disposizione un numero adeguato di incaricati non armati e in possesso di cognizioni tecniche e pratiche necessarie, le attrezzature ed i mezzi. Per le spese sostenute verrà riconosciuto un rimborso di 4mila euro. Il servizio di vigilanza ambientale è previsto per un numero minimo di tre ore giornaliere.

Le associazioni interessate potranno candidarsi entro e non oltre le 12.30 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo pretorio on line.

Il dirigente del servizio polizia locale procederà all’esame ed alla valutazione delle domande pervenute e formalizzerà la graduatoria di merito. A parità di punteggio fra i primi in graduatoria si procederà al sorteggio.

Il responsabile del procedimento è il vice comandante Giuseppe Loiodice. Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il corpo di polizia locale al numero 080/9592426.