In rap in periferia, una raccolta fondi per dare voce ai giovani coratini

Portare la musica rap nella periferia della città, recuperarne l’essenza di codice artistico in grado di raccontare quel riscatto di cui le nuove generazioni sanno rendersi protagoniste.



È questo il sogno, ma anche l’obiettivo da raggiungere, per Diego Radulescu e Francesco Di Fiore. Coratino il primo, laziale il secondo: in comune hanno la passione per il rap. Si sono incontrati, e sono diventati colleghi oltre che amici, all’interno di uno studio di registrazione di Roma.

Adesso Diego vorrebbe “tornare in patria” per trasformare il sogno in realtà e offrire ai ragazzi di Corato - anche giovanissimi - la possibilità di affacciarsi in questo mondo.

L’idea è bel definita: «in studio partiremmo con un laboratorio gratuito in cui aiuteremo i partecipanti, magari divisi in base alla fascia di età, nella composizione e nella stesura dei brani, dal testo alla produzione musicale.

Noi per primi a lungo abbiamo avvertito il bisogno di uno spazio creativo che desse l'opportunità non solo a noi, ma anche a moltissimi altri giovani, di poter credere nelle proprie capacità, di poter capire che l'Arte può e deve essere una giusta alternativa alla realtà periferica di una provincia nel sud Italia che spesso purtroppo sembra offrire ben poco alle nuove generazioni.

Se il progetto dovesse riscuotere il successo che speriamo, punteremmo a creare una etichetta tutta nostra, indipendente, che sostenga proprio gli artisti locale».

Ciò che serve per partire, come sempre in questi casi, è il denaro: «abbiamo da parte un gruzzoletto che ci permetterebbe di sistemare la sede perché sia a norma e con gli specifici requisiti di un recording studio. Abbiamo bisogno di mettere insieme altri 15mila euro per poter acquistare l’attrezzatura professionale necessaria alla registrazione». Per questo hanno creato una campagna di raccolta fondi online, per contribuire basta cliccare qui.

«Non abbiamo una vera e propria data di scadenza per la raccolta fondi, sarebbe bello se però riuscissimo a raggiungere l'obbiettivo per l'inizio del nuovo anno. Significherebbe riuscire a partire con i migliori propositi per poi finalizzare il progetto potendo finalmente fare di una passione un lavoro, tenendo fede a un principale obiettivo: diventare un punto di aggregazione a livello locale per tutti quei giovani che vorrebbero approcciarsi al mondo della Musica. Aiutaci con una donazione o con il passaparola».