Rigenerazione urbana, per Corato 3,5 milioni di euro

Si è classificato al 36esimo posto su 89 ammessi il progetto #RigenerazioneUrbanaCorato, candidato al bando regionale nel settembre 2017.



La graduatoria definitiva - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 21 giugno scorso - vede assegnare al Comune di Corato la somma di 3.500.000 euro richiesta per il progetto di Rigenerazione Urbana Sostenibile presentato, alla redazione del quale hanno partecipato anche i cittadini con contributi di idee e manifestazione di interessi nel corso dei numerosi incontri realizzati “sui luoghi” nella fase di progettazione.

Un progetto innovativo e virtuoso quello presentato dall’amministrazione Comunale di Corato, ispirato dalla voglia di rendere “più vivibili e più vissute” alcune zone del centro storico: una rigenerazione “che significa - spiega il Sindaco Massimo Mazzilli - riqualificazione e ristrutturazione di ciò che è stato e di ciò che può e che deve ancora essere cuore pulsante della Città, soprattutto per le giovani e future generazioni”.

Ridare vita allo storico immobile su Corso G. Garibaldi, già sede Liceo Classico “Oriani” recuperandolo e permettendone lo sviluppo come "un ecosistema" per politiche giovanili e sociali attive, recuperare aree ed immobili abbandonati da parte dei privati, stimolando le ristrutturazioni e lo sviluppo di nuove attività commerciali nell’ottica di una “area commerciale naturale", sviluppare intorno al perimetro del centro storico un "anello green", anche attraverso politiche di incentivazione a mobilità e architetture eco-sostenibili: insomma un progetto che mira alla realizzazione di un centro storico 2.0: «rigenerare un territorio non è un mero atto urbanistico e tecnico - sottolinea il Sindaco - ma significa migliorare la qualità della vita, le relazioni sociali, il contesto abitativo e creare le migliori opportunità per lo sviluppo e la crescita dei singoli territorio, anche dal punto di vista culturale e della convivenza civile e rispettosa dei luoghi. È per questo che esprimo davvero un grande ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito a questo lavoro, con un impegno di squadra, di professionisti e cittadini stessi, consapevoli in fase progettuale di stare lavorando per creare nuove opportunità per la Città e per la qualità della vita di noi tutti, e soprattutto dei più giovani».

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e dunque la piena ammissione del progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Corato nel settembre scorso, ora sono previsti ulteriori step per dare concretezza al nuovo finanziamento ottenuto da questa Amministrazione Comunale: 3,5 milioni di Euro, una cifra che va ad aggiungersi agli altri importanti finanziamenti ottenuti nel corso di quattro anni, per un ammontare di oltre 25 milioni di Euro assegnati a progetti sul territorio di Corato.

Nello specifico a breve l'Autorità di Gestione del POR Puglia designerà le Autorità Urbana, in questo caso l'AU di Corato, che a sua volta dovrà attivare una propria organizzazione interna secondo il modello Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo del PO-FESR 2014-2020) con indicazione delle strutture, funzioni e compiti negli uffici dedicati preposti allo svolgimento delle funzioni delegate dall'AdG; all'AU così organizzata e designata sarà attribuito il ruolo di OI (Organismo Intermedio) per la gestione di questi 3,5 milioni, e che dovrà provvedere secondo i criteri stabiliti dal bando a predisporre le progettazioni e procedure alle quali poi saranno destinate le risorse finanziate con questi 3,5 milioni di Euro e che poi saranno realizzate, previo esperimento di gare d'appalto.

«Un lavoro senza dubbio complicato - conclude il Sindaco - ma che ci apprestiamo a portare avanti con entusiasmo per giungere alla rigenerazione fisica, sociale, culturale del Centro Storico e che porti nuove prospettive di lavoro e insediamento per le future generazioni».