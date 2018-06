«Restate in festa. Restate bambini. Restate a Corato». Tre esortazioni che puntano ad un solo obiettivo: vivere la stagione più calda dell’anno «con un pizzico di serenità in più».

Il cartellone 2018 “si fa in tre”: «nasce dal desiderio di chiarezza comunicativa, per orientare meglio il pubblico» ha spiegato l’assessore Lerro, «piacevolmente colpita da quanto la città sia attiva, viste le proposte arrivate all’ufficio cultura».

Un’estate coratina «da 102mila euro – ha spiegato il sindaco - di cui un terzo destinato ai servizi necessari per la realizzazione della manifestazione: si pensi all’allestimento delle sedie, per citarne uno. Occupare i luoghi del centro significa anche riempirli di contenuti, mettendo da parte i fenomeni di criminalità. Il cartellone si pone come un pezzo di una strategia che serve ad alimentare percorsi virtuosi».

Le proposte arrivate sono state tante, anche da realtà non coratine. «Mi soffermerei sui loghi che abbiamo in locandina – commenta Mazzilli - sono partner importanti. Iniziamo a vedere i frutti di quello che è l’impegno progettuale degli anni precedenti, penso al bando triennale per lo spettacolo».

E ancora: «siamo stati il primo Comune a far uscire "I dialoghi di Trani" da Trani portando la manifestazione qui: siamo stati anche criticati ma l’effetto è stato il moltiplicarsi delle iniziative dedicate alla lettura.

Un’altra sfida è stata “Verso sud”, abbiamo valorizzato i ragazzi che l’hanno ideato e che - dopo aver fatto esperienze fuori - sono tornati qui scegliendo di impegnarsi per la loro terra. Assicurare a loro il sostegno della città è fondamentale. L'invito è uno: “restate a Corato”. Ci dobbiamo preoccupare dei cittadini ma anche delle presenze turistiche che abbiamo in città.

Nei prossimi giorni presenteremo il riallestimento dell’infopoint. Nel 2017 contiamo circa 50mila presenze: noi non ce ne accorgiamo, ma ci sono. Andria ne conta 20mila. Dobbiamo approfittare della posizione strategica della nostra città».

Di seguito tutto il programma presentato questa mattina in conferenza stampa, nell'atrio di palazzo Gioia.



Restate a Corato

9 - 24 giugno

XVIII FESTIVAL DELLE MURGE

Ass. Cult. LA STRAVAGANZA

16 - 17 giugno

XVIII ED. BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE

NOBILTÀ E CORAGGIO

Corato e i Patroni Griffi

Pro Loco Quadratum

Palazzo Lamonica

20 giugno

SEDILE CORATO SUMMER FESTIVAL

CONCERTO DI COVER BAND

P.zza Sedile - ore 20.30

21 giugno

XVIII ED. BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE

FESTA DELLA MUSICA

Pro Loco Quadratum

I.C. Tattoli - De Gasperi

Chiostro Palazzo di Città - ore 18.30

27 giugno

CONCERTO DI CANZONI NAPOLETANE E ROMANE

Università della Terza Età

EDITH STEIN

Chiostro Palazzo di Città - ore 18.30

28 giugno

XVIII ED. BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE

BRISIGHELLA IN MUSICA

Pro Loco Quadratum

Piazzetta S. M. Greca - ore 21.00

30 giugno

LINEA GIALLA

CONCERTO di ANTONIO AIAZZI (Tastierista Litfiba)

Project and Tour

Palazzo Gioia - ore 21.30

3 luglio

CONCERTO D'ESTATE... TRA ARIE D'OPERA E MELODIE NAPOLETANE

Ass. CAMERATA MOZARTIANA

Chiostro Palazzo di Città - ore 21.00

4 luglio

SEDILE CORATO SUMMER FESTIVAL

CONCERTO DI COVER BAND

P.zza Sedile - ore 20.30

6 luglio

XVIII ED. BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE

MURGIA BY NIGHT. Passeggiata notturna sulla murgia

Pro Loco Quadratum e Osservatorio Andromeda

Masseria Cimadomo

San Magno - ore 20.30

6 luglio

THAT'S AMORE. A SPASSO NELLO SWING ITALIANO

Ass. Cult. CICRES

Larghetto San Benedetto - ore 20.00

8 luglio

FESTIVAL DEL TANGO IN TOUR. MILONGA DI TANGO

Ass. Cult. IN MOVIMENTO

P.zza Mentana - ore 19.00

11 luglio

SEDILE CORATO SUMMER FESTIVAL

Concerto di cover band

P.zza Sedile - ore 20.30

13 luglio

CONCERTO DI SOLIDARIETÀ

AVO

P.zza Sedile - ore 20.30

14 luglio

FESTIVAL VERSO SUD

TEATRO DEGLI INTONACI

OGNI BELLISSIMA COSA

Carlo De Ruggeri

Larghetto S. M. Greca - ore 21.00

18 luglio

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

CONCERTO LUMINĂ e SHOPPING ART

Comune di Corato, Patto Territoriale, Art Promotion

L.go Abbazia - ore 21.00

21 - 22 luglio

XXX ED. NOTA D'ORO 2018

AS Communication

Piazza Cesare Battisti - ore 21.00

27 luglio

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

MUSICA E LEZIONI DI VOLO

ResExtensa Dance Company

CORATO IN TOUR

Aperitivo e degustazione

Comune di Corato, Patto Territoriale, Art Promotion

L.go Abbazia - ore 21.00

28 luglio

XVIII ED. BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE

VERNACORATO

SERATA IN VERNACOLO

Pro Loco Quadratum

L.go Abbazia - ore 21.00

29 luglio

ART_ESTATE

MUSICA, CIBO E SPETTACOLO PER BAMBINI E ADULTI

Italian Think Tank APS

Masseria Cimadomo

S. Magno - ore 19.00

2 - 5 agosto

V ED. CORATO MUSIC SQUARE

Forum dei Giovani Corato

P.zza dei Bambini - P.zza di Vagno

P.zza Sedile

2 agosto

CORATO OPEN SUMMER

VERTICALISM WINDOWS EXPLOSION

If In Apulia

P.zza Marconi - ore 21.00

10 agosto

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

CONCERTO “FIORI DI CARTA”

Paolo Sassanelli e I Djaguaros

Comune di Corato, Patto Territoriale, Art Promotion

L.go Abbazia - ore 21.00

11 agosto

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

SHOW COOKING

Comune di Corato, Patto Territoriale, Art Promotion

L.go Abbazia - ore 21.00

21 agosto

CONCERTO “FUORI PROGRAMMA”

P.zza C. Battisti - 21.00

22 - 27 agosto

50a ED. IL PENDIO

Pro Loco Quadratum

L.go Abbazia - ore 19.30

24 agosto

CORATO OPEN SUMMER

VERTICALISM WINDOWS EXPLOSION

If In Apulia

P.zza Marconi - ore 21.00

31 agosto

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

CONCERTO “MY SONGBOOK”

Enrico Pieranunzi feat. Simona Severini

Comune di Corato, Patto Territoriale, Art Promotion

L.go Abbazia - ore 21.00

5 - 9 settembre

VIII FESTIVAL PIANISTICO

CITTÀ DI CORATO

Anteprima estiva

Workshop di pianoforte del M° F. Balducci e concerto finale

Ass. Cult. FAUSTO ZADRA

Sala Verde

6 - 8 settembre

VIII ED. FIERO DEL LIBRO

Ass. Cult. FOS

P.zza Marconi - ore 18.30

12 - 16 settembre

FESTIVAL VERSO SUD

Lavorare Stanca

20 settembre

I DIALOGHI DI TRANI

Dirk Kurbjuweit - Der Spiegel

Stefano Costantini - La Repubblica

21 settembre

II. ED. AVIS MUSIC NIGHT

Avis Comunale Corato

P.zza Di Vagno - ore 19.00

28 - 29 settembre

XIV ED. FESTA DEI LETTORI

Ass. Presidi del Libro

Chiostro Palazzo di Città e Locale ex Difensore Civico

28 - 30 settembre

KRONOS - APPUNTI E SGUARDI PER LEGGERE I TEMPI

Tavole rotonde e concerti

Ass. Cult. FREEDOM

Restate in festa

8 - 10 giugno

III ED. MOSTRA GMA

Concorso di modellismo statico città di Corato

Ass. GMA

Chiesa San Francesco

17 giugno

L'ECO DEI PREDICATORI

Testimonianze d'arte e devozione domenicana tra xvi e xx secolo

Sistema Museo

Museo della Città e del Territorio

23 - 24 giugno

II ED. SAGRA DEL GRANO

Parrocchia San Francesco d'Assisi

L.go Abbazia - ore 18.00

24 giugno

CORRI, COLORA, VINCI. MEMORIAL VINCENZO LOPS

C.R.A.L. ASIPU

Partenza da P.zza C. Battisti - ore 20.00

28 giugno

SCOPRIRE INSIEME LA BELLEZZA

Incontro di cultura artistica

I.C. Cifarelli - Santarella e Università della Terza Età

Movimento di spiritualità VIVERE IN

Chiostro Palazzo di Città - ore 17.00

29 giugno - 1 luglio

HAWAIAN PARTY

APS CREVENTS

P.zza V. Emanuele - ore 19.00

1 luglio

MERCATINI DOMENICALI

Ass. SMS Sport Musica e Spettacolo

P.zza Sedile - ore 9.00 - 23.30

1 luglio

CONCORSO NAZIONALE DI BELLEZZA MISS ITALIA

A.S.D. Wellness Garden

P.zza C. Battisti - ore 21.00

12 - 13 luglio

KOMOREBI 2018. FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE

ASD Francesco Ludovico Tedone

Villa Comunale

14 - 15 luglio

FESTEGGIAMENTI SANTA MADONNA DEL CARMINE

Confraternita del Carmine

P.zza C. Battisti, Via Carmine e viali cittadini - ore 20.30

22 luglio

XXV ED. SFILATA DI CARROZZE E ATTACCHI D'EPOCA

Pro Loco Quadratum

Via Sant'Elia e viali cittadini

ore 9.30 - 12.30 ore 18.30 - 21.30

14 agosto

CELEBRAZIONE VIGILIARE FESTA DELL'ASSUNTA

Movimento di spiritualità VIVER IN

P.zza C. Battisti - ore 19.00

14 - 25 agosto

Concorso “LA BARCA DI SANTA MARIA”

Comune di Corato, Proloco Quadratum

Vie Cittadine

15 agosto

FERRAGOSTO AL PARCO COMUNALE

ore 21.00

16 agosto

GAUDETE ET EXSULTATE

Movimento di spiritualità VIVER IN

Chiostro Palazzo di Città - ore 18.30

18 - 20 agosto

FESTA PATRONALE DI SAN CATALDO

Deputazione Maggiore San Cataldo

1 settembre

X ED. QUARTIERE IN FESTA

Teddy Clan Vito Cifarelli

P.zza Almirante

1 - 2 settembre

IV ED. ARCHEOTOUR

VISITA ALLA CORATO SOTTERANEA

VIVARCH

Info e pren. 339 20 63 223

2 settembre

CENA IN BIANCO 2018

UNCONVENTIONAL DINNER

La Centrale delle Idee - Donne & Società

P.zza Di Vagno - 20.30

2 settembre

SAGRA GASTRONOMICA LA PUGLIA IN UN BOCCONE

Villa Comunale - ore 16.00

9 settembre

IV RALLY DELLE MURGE

VESPA - RADUNO NAZIONALE

Vespa Club Corato

9 settembre

X ED. FACCIAMO FIESTA

A.S.D. BUENA VISTA

P.zza Cesare Battisti

23 settembre

VI ED. SFILATA DI VEICOLI D'EPOCA

Pro Loco Quadratum

Via Lama Di Grazia - ore 10.00

6 ottobre

II ED. PERCORSI DEL VINO

Pro Loco Quadratum

I.I.S. Oriani - Tandoi

L.go Abbazia - 19.00

13 ottobre

II SAGRA DELLA MANDORLA

Pro Loco Quadratum

I.I.S. Oriani - Tandoi

P.zza Sedile - ore 18.00

Restate bambini

26 giugno

IV ED. ARCHEOTOUR

CACCIA ALLA PREISTORIA

Laboratorio di archeologia sperimentale

VIVARCH

Info e pren. 339 206 32 23

P.zza Sedile - ore 17.00 e ore 20.00

12 luglio

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

PLAYJAZZ

Per bambini dai 6 ai 12 anni

a cura di Cesare Pastanella

Comune di Corato, Patto Territoriale, Art Promotion

P.zza dei Bambini - ore 18.30

16 - 20 luglio

XVIII ED. BRISIGHELLA SOTTO LE STELLE BRISIGHELLA BABY. LABORATORIO DIDATTICO

Palazzo Difensore Civico - ore 9.30

Spettacolo finale

P.zza Sedile - ore 20.30

Pro Loco Quadratum

19 luglio

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

PLAYJAZZ

Per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Cesare Pastanella

Comune di Corato, Patto Territoriale, Art Promotion

P.zza dei Bambini - ore 18.30

26 luglio

I ED. GUSTO JAZZ

LIVE MUSIC AND FOOD EXPERIENCE

DALL’ORTO ALL’ARTE

Laboratorio per bambini di pittura creativa con colori naturali da mangiare

P.zza dei Bambini - ore 18.30

29 luglio

ART_ESTATE

MORSI D’ANGURIA

SPETTACOLO PER BAMBINI di e con Renato Curci

Italian Think Tank APS

Masseria Cimadomo

S. Magno - ore 19.00

30 luglio - 4 agosto

LABORATORIO DI MARIONETTE DI CARTA

per bambini dai 5 ai 99 anni

If In Apulia

P.zza Marconi

Sede Laboratorio Urbano - ore 16.30

Info e pren. 348 467 86 64

31 luglio

IV ED. ARCHEOTOUR

ORNAMENTA

LABORATORIO DI REALIZZAZIONE DI GIOIELLI PREISTORICI

Museo della Città e del Territorio

ore 17.00

VISITA AL DOLMEN DEI PALADINI

ore 19.00

VIVARCH

Info e pren. 339 206 32 23

2 agosto

UNA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA

Teatro di Marionette

Arcabalena

L.go Abbazia - ore 18.30

5 agosto

CARNEVALE DI CARTA

PARATA PER LA CITTÀ

If In Apulia

Vie cittadine

9 agosto

UN ONDINO VALENTINO

Teatro di Marionette

Arcabalena

L.go Abbazia - ore 18.30

30 agosto

IV ED. ARCHEOTOUR

CON LE MANI IN PASTA

Laboratorio di manipolazione dell’argilla e realizzazione di oggetti preistorici

Villa Comunale - ore 17.00

Escursione necropoli preistorica di San Magno

Villa Comunale - ore 19.00

VIVARCH

Info e pren. 339 206 32 23

12 - 16 settembre

FESTIVAL VERSO SUD

LABORATORIO. CONTRORA-PICCOLA SCUOLA NATURALE

Lavorare Stanca

P.zza dei Bambini