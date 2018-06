«Questa pasta la facciamo noi». Con orgoglio lo hanno detto gli agricoltori del foggiano che – con il loro grano – vivono da protagonisti il progetto della linea “Dedicato” prodotta dal Pastificio Granoro.



Martedì mattina molti di loro hanno offerto una testimonianza durante la tavola rotonda dal titolo “La valorizzazione del grano duro italiano e le nuove sfide del mercato globale”. Il Pastificio Granoro l’ha organizzata all’interno del sala conferenze del Crea Ci di Foggia, il Centro di Ricerca per la Cerealicoltura.

Tanti gli interventi in scaletta con un grande obiettivo comune: spiegare l’importanza dell’accordo di filiera che garantisca certezza di reddito per i produttori e sicurezza nell’approvvigionamento per il pastificio. Attraverso il video, trasmesso in diretta sui portali del LiveNetwork.it, è possibile riascoltare tutti i protagonisti della tavola rotonda.

A sei anni dal lancio della linea Dedicato, quale bilancio si può delineare? A fare questa domanda a Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro, è stato Vincenzo Rutigliano, il giornalista de Il sole 24 ore scelto come moderatore della tavola rotonda.

La risposto della Mastromauro è arrivata «con molta emozione nel cuore» così come lei stessa ha detto. «Se avessi badato solo ai numeri forse avrei chiuso il progetto: invece la passione ci ha spinti ad andare avanti e il tempo ci sta dando ragione. La linea “Dedicato” è stata accolta bene prima nell’Italia settentrionale, poi all’estero e nel resto della Penisola. Il fascino è dato anche dal suo essere “made in Puglia”: il marchio collettivo “Prodotti di Puglia” dà al consumatore una sicurezza in più, per questo chiedo che la Regione si occupi nuovamente di valorizzarlo. È fondamentale che lo supporti anche nelle fiere mondiali più importanti, secondo il disciplinare in essere.

Le sfide che dobbiamo affrontare a livello mondiale a volte sono molto dure, siamo sui mercati con grandi concorrenti come la Turchia che spesso possono contare su condizioni favorevoli che a noi mancano: dai costi di produzione più bassi agli aiuti statali, per esempio.

Il futuro del Made in Italy è la filiera, per ogni prodotto agricolo: noi siamo partiti dal rapporto basato sul rispetto dell’impegno di tutti. Lavorare insieme è l’unica maniera per affrontare le sfide mondiali: in quel singolo pacco di pasta ci siamo tutti noi.

Mi auguro che tutta la pasta Granoro possa diventare della linea “Dedicato”. Per raggiungere questo obiettivo un importante aiuto può arrivare dalla grande distribuzione».

Il video integrale della tavola rotonda