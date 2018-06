Più verde in città, Legambiente: «Si pianti un albero per ogni bimbo che nasce»

Legambiente parte dalla legislazione esistente per fare al Comune delle proposte che possano incrementare il patrimonio verde della città. «Ogni sindaco - scrivono dall’associazione ambientalista - deve far sapere quanti alberi ha trovato al suo insediamento e quanti ne lascia al termine del mandato». E non solo: «si dovrebbe piantare un albero per ogni bimbo che nasce. L'ufficio anagrafico comunale deve essere in grado di fornire ai genitori di ogni neonato registrato informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo in cui è stato piantato».



La nota del circolo di Legambiente

«Nel corso del consiglio comunale dell’ultimo 15 giugno tra i vari punti di discussione il sindaco Massimo Mazzilli ha annunciato che potrebbe essere affrontato nel corso di un ulteriore consiglio per oggi, la trattazione di diversi punti all’ordine del giorno si dovrebbe dibattere l’utilizzo dei fondi degli avanzi di bilancio del 2017 e secondo ciò che è stato detto dal primo cittadino una parte di questi fondi dovrebbero essere stanziati per l’acquisto di essenze per il decoro e l’abbellimento della città.

A questo punto come associazione ambientalista ci poniamo nell’ottica di una maggiore efficienza, efficacia all’insegna dell’economicità considerando le vasche e le postazioni vuote presenti nei due anelli corso-estramurale, nonché in più punti sparsi tra piazze e piazzette, valutando che la legislazione presente in vigore è a favore della piantumazione di un albero per ogni nato.

Ricordiamo che nonostante le pieghe del bilancio comunale la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che modifica la precedente Legge Cossiga-Andreotti n.113 del 29 gennaio 1992, conferma l’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato (cioè per ogni iscrizione all’Anagrafe Comunale): a partire dal 16 febbraio 2013 ciascun Comune sopra i 15mila abitanti dovrà così provvedere ad individuare un’area o più spazi sul proprio territorio comunale da destinare a nuova piccola forestazione urbana, con posa di piante autoctone, nonché introduce il “Bilancio verde” da presentare a fine mandato sindacale.

La legge risale al lontano 1992 ed è stata modificata e completata nel 2013, con la legge 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) che introduce anche il "bilancio arboreo".

Ogni sindaco deve far sapere quanti alberi ha trovato al suo insediamento e quanti ne lascia al termine del mandato. Non sono previste sanzioni per gli inadempienti, se non quella politica e morale: non è possibile appellarsi ambientalista se non si rispetta una legge specifica nazionale.

Ma proprio per questo servirebbe una mobilitazione dell'opinione pubblica come fa Legambiente che fa la Festa dell’albero, che non ha, non solo un valore simbolico, ma la legislazione intende indurre gli amministratori a rispettare una legge che renderebbe la nostra città più vivibile, meno inquinata e anche più fresca, e molto più ricca di verde per il benessere degli stessi cittadini.

La legge stabilisce anche che l'ufficio anagrafico comunale debba fornire ai genitori di ogni neonato registrato “informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo in cui è stato piantato”.

Questo significa che a ogni bambino deve corrispondere un ben determinato albero in città. Non solo la Regione Puglia ha un ente l’Arif- Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per il patrimonio arboreo fornisce gratuitamente alle pubbliche amministrazioni le essenze senza oneri se non quelli di trasporto e di messa a dimora. Alcuni vivai regionali hanno delle piante autoctone, sane, disponibili delle giuste dimensioni.

È necessario ripensare che il verde ha i sui costi e sappiamo che quando si riesce a fare la manutenzione e la cura con quello che si può nei tempi, nei modi, nelle tipologie di trattamenti, ma è fondamentale non farla in ritardo, altrimenti le piante ne soffrono e si espongono ad agenti patogeni, a malattie o parassiti.

Ricordiamo che questa nostra pubblica consulenza è gratuita, anche se non è stata commissionata. Continueremo a farla per ottimizzare le risorse pubbliche e per far capire alla popolazione che non si è ambientalisti fino a quando non ci montano una infrastruttura di servizi/sottoservizi o per spot, ma per le scelte che la Legge le incrementa e ne fornisce un senso di civica ed ambientale utilità all’insegna della massima economicità».