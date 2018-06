L’estate inizia con “La festa della musica”

Torna l'appuntamento con la musica nel giorno del solstizio d'estate ed anche a Corato si celebra la festa della musica.



La Pro Loco “Quadratum” e l'istituto comprensivo "Tattoli - De Gasperi" hanno organizzato per l'occasione un concerto con gli alunni dell'indirizzo musicale: l’appuntamento è per oggi, giovedì 21 giugno, nel chiostro del Palazzo di Città. Un nutrito gruppo di ragazzi, diretti dai docenti scolastici, eseguirà un variegato repertorio musicale.

L’iniziativa nazionale è promossa dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo insieme a Siae. Valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno. Questo lo spirito dell'iniziativa che a livello nazionale ha riscontrato un ottimo successo lo scorso anno, pronto a replicarsi.

Il programma del concerto

Inno Nazionale

March. (Handel)

Imagine (Lennon)

Capriccio, Puccettino nella giungla (Rota)

River flows in you (Yiruma)

When the saint go marching in...

Let it be (Lennon)

Strauss waltzes

Can Can (Offenbach)

Trumpet voluntary (Clarke)

Studio n. 5 (Khachaturian)

Marcia Militare op.51 (Schubert)

Can Can (J. Offenbach)

Fly me to the moon (Howard)

Perfect (Sheeran)

Caprice Espagnol (Moszkowski)

Pirata dei Caraibi (Badelt)

Havana (Cabello)

I migliori anni della nostra vita (Zero)

New York New York (Kander)