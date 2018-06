​Appuntamento con la bellezza, il 1° luglio torna Miss Italia

La storia si ripete ormai da diciotto anni: domenica 1° luglio toccherà ancora a Corato inaugurare, in provincia di Bari, il tour estivo pugliese della 79esima edizione nazionale di Miss Italia, il più longevo e rinomato concorso di bellezza della nazione, organizzato da Patrizia Mirigliani.



Lo spettacolo, che racconterà in sintesi la storia del Concorso tra sfilate, musiche e momenti divertenti, è stato scritto e diretto da Mimmo Rollo, patrocinato dal Comune di Corato e fortemente voluto da Antonio Garofano, presidente dell’Asd Wellness Garden. Media partner è Radio Selene.

In piazza Cesare Battisti, dalle 21, in passerella sono attese le più belle ragazze di Puglia, per cercare di conquistare la corona e la fascia di Miss Miluna Corato, utili per partecipare alla finalissima di Miss Puglia. A seguire saranno assegnate altre fasce per partecipare alle selezioni regionali del concorso. La tappa è organizzata dall’agenzia “Parole & Musica” di Mimmo Rollo, da più di venti anni esclusivista per la Puglia del concorso Miss Italia.

Presentatore già noto del pre-serata è Pierluigi Auricchio che introdurrà, insieme a Garofano, le piccole allieve del corpo di ballo della Wellness Garden che si esibiranno con Rosita Leuci e l’assolo dell’insegnante.

A condurre la serata sarà il monologhista Antonio Tirelli, finalista del talent di comici “Eccezionale veramente” di Diego Abatantuono e partecipante alla trasmissione di successo “Colorado”. Con lui si esibiranno la cantante Simona Leccese e la ventriloqua chitarrista Martina, due giovani artiste desiderose di collaborare con la grande famiglia di Miss Italia in Puglia.

Durante la serata, sarà anche presentato il nuovo libro della scrittrice Lidia Morelli intitolato “Lui. Il lato ignaro” edito dalla casa editrice romana Herald Editore presso la quale si può acquistare on line.

Il tour di Miss Italia in Puglia è appena iniziato e pertanto le iscrizioni sono aperte, sul sito www.missitalia.it. Successivamente le concorrenti saranno contattate telefonicamente in prossimità di una tappa in un Comune della provincia di residenza. Per tenersi aggiornati sulle selezioni del concorso in Puglia, si può seguire la pagina fb di Miss Italia Puglia, dove puntualmente saranno pubblicate tutte le informazioni.

Si ricorda che alle tappe possono partecipare, come sempre gratuitamente, le ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto) e i 30 anni (entro il 31 dicembre), mamme, miss sportive e coloro che, nate in Italia da genitori stranieri, non siano ancora in possesso della cittadinanza italiana.