Dehors e gazebo, dal coratino Pippo Sciscioli un libro per fare chiarezza sulla materia

Mentre in città si discute del regolamento dedicato all’allestimento dei dehors (con il botta e risposta tra il sindaco e il Partito democratico, per esempio), c'è un ex dipendente del Comune che sull’argomento ha appena pubblicato un libro.

L’autore è Pippo Sciscioli, già responsabile dello sportello unico per le imprese qui a Corato e attuale dirigente Suap del Comune di Ercolano. Il testo si intitola “Gazebo, dehor e chioschi”, edito da Maggioli.

«La tematica oggetto di approfondimento costituisce forse una delle più delicate e insidiose per l’attività di un SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), spesso fonte di errate interpretazioni della normativa di riferimento non sempre chiara» si legge nella prefazione.

«Sicché può capitare che un SUAP non sappia effettivamente come comportarsi dinanzi all’istanza di una ditta che chieda l’installazione su area pubblica o privata di un gazebo, di un dehor, insomma di una struttura prefabbricata e destinata per un tempo più o meno lungo, non necessariamente non perenne, a servizio del proprio bar o ristorante ed ancora, in maniera corrispondente, che un’impresa non sappia se e come effettivamente potrà attuare il suo progetto.

Al tempo stesso, la tematica costituisce un fulgido esempio della compenetrazione, sempre più crescente, di diversi settori del diritto nell’attività di un SUAP, certamente distante anni luce da quella molto più semplice dei vecchi Uffici Commercio spazzati via dal DPR 447/1998 e poi dal DPR 160/2010, che hanno individuato nel SUAP il punto unico di accesso di tutte le istanze afferenti le attività produttive di beni e servizi a cominciare dai correlati profili edilizi e urbanistici.

Nell’ambito delle procedure tese all’assentibilità di chioschi, dehors e gazebo si assommano competenze assoggettate alla normativa sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sul commercio, sull’artigianato, sull’edilizia, sullatutela del paesaggio e dei beni culturali e ancora sulla normativa tributaria, per quanto attiene i profili del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Sicché è rimesso al Responsabile del SUAP conoscere i rapporti di forza fra le suddette diverse normative orbitanti in questa tematica e stabilire quale e in che misura una di esse prevalga o come debba integrarsi con le altre.

Certamente, l’errore più grossolano che si potrebbe fare è quello di ritenere assentibile qualsiasi istanza di installazione su suolo pubblico purché corredata soltanto della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della Tosap, che, forse, rappresenta l’ultimo adempimento da espletare per assentire l’istanza di installazione di un dehor, di un gazebo o di semplici tavolini.

Il problema si acuisce nel periodo estivo, in cui fioccano le istanze al Comune da parte di qualsiasi operatore nell’ambito della ristorazione per ottenere occupazioni di suolo pubblico per il consumo sul posto, indifferentemente se si tratti di titolare di autorizzazione o Scia di pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di gestore di una pizzeria d’asporto (attività artigianale), o ancora di un esercente un’attività di esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari con il consumo sul posto, come nel caso di una macelleria che allestisca all’esterno della sua attività una serie di tavolini per il consumo di carne alla brace.

La tematica si è poi arricchita di nuovi e interessanti spunti di interesse sia alla luce del recente Glossario unico per le opere edili minori sia del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 avente ad oggetto il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” e di una serie di Circolari del competente MIBACT, che hanno fornito indirizzi operativi ai Comuni per come procedere in materia, sia di copiosi interventi del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed, infine, della giurisprudenza amministrativa.

Cerchiamo allora di fare chiarezza sulla materia, evidenziando sin da ora l’ineludibile necessità e opportunità che i Comuni adottino, previamente, un Regolamento espressamente riservato all’occupazione di suolo pubblico mediante gazebo, dehors e chioschi. Per questo, in allegato alla presente pubblicazione, è inserito uno schema-tipo di Regolamento di cui i Comuni potranno tener conto ai fini dell’approvazione di uno proprio, redatto alla luce delle specifiche peculiarità del territorio».