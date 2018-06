Borse di studio e le benemerenze. Domenica scorsa è stata l’Avis di Corato a fare dei regali, rispettivamente ai ragazzi dell'ultimo anno di scuola superiore ed ai cittadini che hanno raggiunto un certo numero di donazioni di sangue.



Nel chiostro del Palazzo di città, con voce commossa, il presidente dell'Avis di Corato, Giuseppe Ferrara, ha aperto la manifestazione ricordando il socio Rosato Caldarelli, venuto a mancare da poco. Lo ha descritto come un uomo del fare, che si è prodigato come pochi altri per la crescita dell'Avis di Corato: è considerato uno dei pilastri fondanti dell’associazione, la cui dipartita lascia un vuoto incolmabile all'interno della stessa.

Un momento di ricordo e di silenzio dopo il quale sono arrivati gli interventi della coordinatrice del gruppo giovani provinciale, in rappresentanza del neo-nato gruppo Giovani Avis, Federica Maria Balducci, dell'assessore alla pubblica istruzione Tina Leo e del presidente dell'Avis provinciale Raffaele Romeo.

A quest’ultimo il compito di descrivere a tutti il ruolo e l'importanza dell'Avis nel sistema sanitario nazionale Italiano - uno dei pochi dove le donazioni non vengono retribuite - in cui la presenza di donatori volontari si rende indispensabile al fabbisogno di sangue.

Negli Stati Uniti il sangue è un prodotto commerciale come gli altri: si vende e si compra al pari di qualsiasi altro bene, plasma in particolare. Le aziende farmaceutiche lo acquistano per lavorarlo e per rimetterlo sul mercato sotto forma di farmaci, gli emoderivati. E lo stesso avviene in Germania, in Repubblica Ceca, in Austria, legittimamente.

In Italia invece il sangue è proprietà delle Regioni. Non viene venduto ma al massimo ceduto da una Regione all'altra, o da un ospedale all'altro, a seconda delle esigenze e delle quantità raccolte.

Bel 160 le benemerenze conferite: «sono la faccia più bella della nostra città – scrive dall’Avis Ivan Mastrototaro - Persone dai 18 agli oltre 65 anni, che, donano sangue in modo gratuito, anonimo e volontario.

A consegnare i riconoscimenti sono stati i consiglieri dell'Avis di Corato e gli assessori Leo e Mattia, presenti alla serata. Dulcis in fundo: l'onorificenza consegnata al presidente emerito, prof. Gerardo Resta: a lui è andata la prestigiosa medaglia in oro e smeraldo. «Esempio per tutti per il suo impegno in Avis, manifestato, oltre che con le 106 donazioni effettuate, anche con le innumerevoli attività di informazione e sensibilizzazione al gesto del dono» precisa Mastrototaro.

Dopo le benemerenze è arrivato il momento delle borse di studio assegnate agli studenti, nonché giovani donatori di sangue iscritti all'Avis di Corato, che abbiano manifestato particolari requisiti di merito scolastico: sono stati premiati Vincenzo Di Gioia per il liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" e Niccolò Maldera per il liceo classico "Oriani - Tandoi".