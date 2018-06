«Dono. Non so per chi, ma so perché». Con questa filosofia oggi tanti si sono avvicinati all’autoemoteca parcheggiata in piazza Vittorio Emanuele, a pochi metri dalla Montagnola.

La Confraternita del Santissimo Sacramento, coinvolgendo tutte le Confraternite della città, ha organizzato una giornata all'insegna della solidarietà e del dono. L’iniziativa, pensata come conclusione di una serie di appuntamenti organizzati nell'ambito del Corpus Domini, ha saputo avvicinare tantissimi nuovi cittadini che hanno scoperto la bellezza del meraviglioso gesto della donazione del sangue a favore del prossimo.

La giornata è stata diretta dal Centro trasfusionale dell'ospedale Bonomo di Andria e Asl Bt.

«Donare il sangue oggi mi ha ricordato quanto fatto dai padri fondatori delle Confraternite, che prestavano soccorso a volto coperto, nascondendo la propria identità - ha commentato Pasquale D'Introno, priore della Confraternita del Santissimo Sacramento - Aiutare il prossimo è un gesto fatto per gli altri, che non necessita di ringraziamenti o riconoscimenti personali. Così una sacca di sangue non porta il nome del suo donatore, ma può salvare delle vite. Spero che questa giornata di donazione possa diventare un appuntamento fisso, da ripetere in futuro con sempre maggiore successo».

L'Avis Corato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito volontariamente e gratuitamente a rendere possibile questa giornata lasciando un messaggio a tutti i donatori: «l'estate si avvicina ma il bisogno di sangue non va in vacanza».