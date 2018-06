Treni, Legambiente incontra l’assessore regionale ai trasporti: «I rischi sono seri»

Per la terza volta - nel giro di circa un anno - una delegazione del circolo Legambiente di Corato ha incontrato l’assessore Giannini a Bari per affrontare la questione ferroviaria.



«La prima volta – scrivono dal circolo - il 31 marzo dello scorso anno presso la sede di Ferrotramviaria per parlare dei disagi e dei disservizi insieme ad una delegazione di pendolari; la seconda volta a ottobre già all’assessorato ai trasporti con l’ex assessore al ramo Antonio Nunziante, già commissario prefettizio a Corato negli anni ’90; la terza con l’attuale assessore Gianni Giannini da pochi giorni reincaricato».

Legambiente «ha presentato brevemente una mappa dei disagi dei pendolari e dell’avanzamento dei lavori specie della tratta d’interesse della nostra comunità.

Con una serie di fotografie hanno testimoniato il disagio dei pendolari, la situazione del cantiere che impedisce anche di usufruire di una semplice sala di aspetto, utilissima nei giorni di solleone o di maltempo».

«L’assessore – sempre secondo l’associazione ambientalista - non ha preso nessun impegno preciso, ma ha, manifestato la preoccupazione di intensificare la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria con tutti i servizi e sottoservizi nei tempi stabiliti perché i rischi sono seri: la perdita dei finanziamenti europei con le conseguenze annessi, con la difficoltà della stessa Regione eventualmente a rifinanziarla nell’importo necessario.

Per espletare tutti i lavori utili è fondamentale la collaborazione delle amministrazioni locali per fornire le autorizzazioni e il supporto per la realizzazione dei lavori infrastrutturali specie per i comuni di Andria e barletta.

L’assessore Giannini ha parlato dell’impegno della regione nel campo dei finanziamento e sostegno nell’acquisto di nuovi locomotori per le Ferrovie sud est e di nuovi bus per il trasporto intercomunale».

«La nostra impressione – proseguono da Legambiente - è che per quanto riguarda i lavori ferroviari sia in mano della Ferrotranviaria con dati ed informazioni generici sull’avanzamento dei lavori, o sulla situazioni di sviluppo della realizzazione dell’infrastruttura.

I rappresentanti del circolo hanno presentato una mappa sinottica del disagio come l’utilizzo dei bus, le coincidenze e le carenze del servizio, nonché l’incremento dell’inquinamento e del traffico specie nelle ore di punta.

L’assessore ha mostrato la preoccupazione anche nella necessità della realizzazione di un Ufficio regionale Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf): l'organismo indipendente creato in Italia con sede a Firenze per regolamentare la sicurezza della circolazione ferroviaria sulla rete nazionale, vigilare sull'applicazione delle norme, rilasciare autorizzazioni, certificazioni ed omologazioni alle imprese e ai gestori delle infrastrutture ferroviarie operanti in Italia.

La creazione di un Ufficio decentrato regionale permetterebbe l’omologazione più celere di vetture ferroviarie e il controllo di qualità del sistema ferroviario: dalla progettazione al funzionamento fino all'entrata in sevizio dei treni.

Ci ha meravigliati che l’assessore e i tecnici non fossero al corrente sullo stato di avanzamento dei lavori che sono completamente gestiti da Ferrotramviaria, dalla mancanza di controllo sulla qualità del servizio sostitutivo, dello stato delle infrastrutture di supporto come la situazione della stazione di Corato carente di una sala di aspetto e di una pensilina. Continueremo a seguire la situazione per tutelare gli interessi pubblici e diffusi per la tutela dei cittadini e dei pendolari».