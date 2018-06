Festival delle Murge, tutto il programma dei prossimi concerti

Il 18esimo Festival delle Murge, iniziato sabato 9 giugno, è in pieno svolgimento ed ha presentato già una pluralità di proposte musicali con l’esibizione di tutti i giovanissimi musicisti che frequentano l’Accademia La Stravaganza.



Nei prossimi giorni, il pubblico potrà apprezzare alcuni concerti di grande qualità artistica: in particolare domenica 17, l’Orchestra di percussioni “Ogene Group”, formata da giovani e giovanissimi animerà uno spettacolo che coinvolgerà lo spettatore attraverso più piani sensoriali.

Il concerto dei circa 40 giovani musicisti, guidati dai percussionisti Luca Lorusso e Spiff Onyukwa, avrà un commento video mediante la proiezione di due clips prodotte da Video Italia Puglia. In una delle due clips si racconta il percorso del laboratorio musicale che ha prodotto lo spettacolo; nell’altra le immagini commentano visivamente, i colori, i panorami, le atmosfere, usi e costumi, l’ambiente, in una parola: “la cultura africana”. Appuntamento nel Teatro comunale (ore 20.30), costo di ingresso pari a 2 euro, posto unico.

Lunedì 18, alle 20.30, nella chiesa di San Domenico si potrà apprezzare il virtuosismo del violinista Alessandro Perpich, magistrale interprete della serata, con un repertorio di musica barocca. Ingresso libero.

Sarà anche l’esecutore in prima assoluta di un’Opera del compositore Diego Conti che presenzierà il concerto e spiegherà le caratteristiche compositive della sua produzione: ha voluto affidarla, per il debutto, al Festival delle Murge.

Giovedì 21 il Festival va in decentramento ad Andria. Nella Cattedrale verrà eseguito un concerto per coro e orchestra; la Cluster Choral Academy diretta dal maestro Luigi Leo e l’Orchestra La Stravaganza presenteranno un prezioso repertorio di Antonio Vivaldi. Il concerto realizzato nel giorno di San Luigi probabilmente vedrà presente in Cattedrale il vescovo di Andria Luigi Mansi. Verranno eseguiti il “Domine Dixit”; il “Grosso Mogul”; e il “Gloria”, violino solista e concertatore Alessandro Perpich.

Mercoledì 20 e venerdì 22, nella Sala Verde (ore 19.00), si esibiranno i giovani violinisti con repertori dal settecento al primo novecento.

Domenica 24, il Santuario Madonna delle Grazie (l’Oasi) alle 20.30 farà spazio al “Gran Finale”, con in programma “La Simple Symphony” di Britten, interpretata dall’Orchestra Archetti Stravaganti: giovanissimi interpreti di età dai 6 ai 15 anni che frequentano i laboratori di prassi orchestrale presso l’Accademia La Stravaganza.

Grande soddisfazione per Paola Rubini, direttore artistico del Festival delle Murge dell’Accademia La Stravaganza e per tutti i suoi collaboratori: la pianista Anna Rosa Ruta, il tenore Sabino Martemucci, il violinista Alessandro Fiore, la violoncellista Sofiya Shapiro per citarne solo alcuni. Soddisfazione anche perché tutti i concerti vengono prodotti presso la sede della Stravaganza con il coinvolgimento di risorse umane, artistiche e organizzative tutte del territorio e per i riconoscimenti degli enti pubblici soprattutto dell’amministrazione di Corato e della Regione Puglia.