Corato rischia di dire addio al Cinema Elia, Cirasola: «Cerco un nuovo gestore»

«Carissimi amici di Corato il Cinema Elia cerca nuovo gestore. Io purtroppo per altri impegni dopo 22 anni di attività e a 20 dall'apertura dicembre 1998 deve cedere il passo. Se qualcuno è interessato, per non sottrarre questo struttura culturale nel cuore della città, si renda disponibile. La situazione richiede tempi brevi altrimenti il rischio e che venga smantellato il cinema. Credo che sia una grossa perdita per tutti». Un messaggio triste, che ha fatto il giro delle chat social. Ad averlo inviato, per primo, è stato Nico Cirasola. Ormai oltre un mese fa.

Le porte del Cinema Elia sono chiuse già dal 23 aprile e le settimane sono passate alla ricerca di qualcuno che potesse saldare il debito – che ammonta a diverse decine di migliaia di euro – maturato nei confronti dei proprietari dello storico immobile e avviare una nuova gestione.

Oggi “La Repubblica” ha pubblicato un articolo a firma dello stesso Nico Cirasola «sul Cinema Elia di Corato e sul grande impegno di ogni esercente cinematografico nel territorio e in ogni singola frazione». È lui stesso a darne notizia alla nostra redazione aggiungendo: «spero contribuisca alla riflessione.

Dopo 23 anni di mio impegno economico e di energie cedo la staffetta a nuovi soggetti imprese associazioni ad un costo irrisorio. Per ideare realizzare gestire una sala cinematografica ci vogliono anni. Per chiuderla un attimo e il paese o la città è più povera in tutti i sensi morali ed economici».