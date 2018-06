Per cambiare le brutte abitudini, nella villa comunale arriva “Riciclopoli”

Cinque giorni dedicati alla tutela dell’ambiente, tutti da vivere all’interno del parco comunale di via Sant’Elia. È la prossima iniziativa in programma per i volontari del servizio civile nazionale impiegati nel progetto di “Riciclopoli” realizzato nell’ufficio ambiente del Comune di Corato.



Dal 19 al 23 giugno i volontari coinvolgeranno i bambini e i ragazzi degli oratori cittadini e/o di luoghi di interesse giovanile per promuovere un cambiamento delle abitudini e dei comportamenti. L’obiettivo è renderli maggiormente sensibili e attenti alle problematiche relative la salvaguardia dell’ambiente.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Corato e del circolo coratino “A. Vassallo” di Legambiente e vede l’adesione di diversi esercenti ed attività economiche della città. Importante anche la collaborazione con il liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato: l'alunna Francesca Iannone ha realizzato l’illustrazione scelta per la locandina della manifestazione.

“Riciclopoli” ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza giovanile (5-19 anni) sull’importanza della raccolta differenziata. Iniziato nel mese di novembre del 2017, il progetto ha durata annuale. I volontari hanno già svolto giornate di informazione e formazione negli istituti scolastici aderenti (scuole elementari “C. Battisti” e “Cifarelli”, scuole superiori “Tandoi” e “Federico II Stupor Mundi” e scuola d’infanzia “Sacra Famiglia”): grazie alle attività didattiche e creative svolte hanno potuto registrare l'interesse e la partecipazione sia degli alunni che degli insegnanti.