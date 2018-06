“Corri Colora Vinci” al chiaro di luna, in memoria di Vincenzo Lops

Raduno alle 20 e partenza alle 21. Saranno questi gli orari della manifestazione “notturna” organizzata dal Cral Asipu e dal Gsd Atletica Amatori Corato: “Corri Colora Vinci”. La prima edizione dell’iniziativa – in programma per domenica 24 giugno - è pensata in memoria di Vincenzo Lops. Alle 22 è prevista la premiazione.



Gli appassionati potranno scegliere tra una corsa non competitiva di 6.5 km e una passeggiata sportiva di 3,2 km, entrambe in notturna.

Parte del ricavato sarà devoluto alla “Casa famiglia della mamma onlus” che si trova in via Santa Maria 19: l’obiettivo è l’acquisto di giochi ed attrezzature per attività ludiche da mettere a disposizione degli utenti della struttura.

«Dopo 4 anni dall’ultima edizione della “Corri sine labe doli”, quest’anno abbiamo voluto organizzare nuovamente una manifestazione sportiva non agonistica con la collaborazione tecnica del Gsd Atletica Amatori Corato: “Corri, Colora, Vinci” - commenta il presidente del Cral Asipu, Nicola D'Introno - La corsa è aperta a tutti, adulti giovani e bambini e sarà colorata da una serie di gadget luminosi che la renderanno molto lucente e frizzante.

Come tema quest’anno abbiamo voluto scegliere quello della “sicurezza stradale”: ogni anno ci sono migliaia di vittime della strada e tra queste purtroppo moltissime sono giovani. Da qui l’idea di dedicare la serata alla memoria di Vincenzo Lops, giovane agente di Polizia deceduto l’anno scorso in seguito ad un sinistro stradale.

È necessario sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale: ad iniziare dai proprietari delle strade - Comune, Provincia, Regione - che hanno il compito e il dovere di mantenere le strade di loro competenza in uno stato efficiente e sicuro eliminando ogni possibile rischio per chi guida. Tutti gli automobilisti devono poter osservare le regole minime per una guida dei mezzi corretta e sicura. Speriamo che a prendere parte alla manifestazione siano in tanti».

Come partecipare

La quota d’iscrizione è di 8 euro e comprende maglietta e gadget luminosi (da indossare necessariamente durante la manifestazione), ristoro finale e copertura assicurativa Rct. Saranno inoltre garantiti l’assistenza medica e il controllo del traffico.

Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al 22 giugno dalle 18.00 alle 20.00, nella sede di Gsd Atletica Amatori in piazza Vittorio Emanuele 23 compilando e presentando il coupon.

Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste nella stessa sede oppure telefonando al numero 377 665 32 76 o mandando una email all’indirizzo amatoricorato@tiscali.it.