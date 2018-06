Dall’alto, in volo. Per la prima volta la chiesa Matrice è stata ripresa così, con un drone.



L’idea, ed anche la realizzazione del video, porta la firma di Giuseppe De Grecis. Laziale di nascita ma coratino d’adozione, ha proposto di effettuare le riprese a don Peppino Lobascio, rettore della chiesa oltre che vicario zonale.

Come si può intuire dalla presenza del busto argenteo di San Cataldo sul presbiterio, il drone ha sorvolato l’interno della chiesa il 10 di maggio: «tutte le operazioni sono state svolte in massima sicurezza - assicura De Grecis - e ringrazio di cuore don Peppino per avermi concesso questa opportunità. Avendo visto un video simile girato nella cattedrale di Ruvo, ho pensato alla chiesa Matrice».

Un altro modo, al passo con i tempi, per valorizzare i tesori del nostro territorio.