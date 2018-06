Piazza XI febbraio, il comitato rileva «criticità e non conformità»

Il tecnico incaricato dal comitato di quartiere di piazza XI febbraio ha rilevato «criticità e non conformità» nei lavori di riqualificazione che tanto stanno facendo discutere.

A sottoscriverlo è Cataldo Strippoli, rappresentante del comitato: «siamo disponibili ad un incontro con il Comune per ottenere chiarimenti. Lo facciamo a seguito del sopralluogo effettuato dal nostro tecnico, il perito industriale Giuseppe Gadaleta. L’incontro ha finalità collaborative, nell’interesse collettivo».

Questa proposta di confronto è stata protocollata negli uffici dell’Ente in data 5 giugno, poco prima della messa in sicurezza del cantiere di cui abbiamo dato notizia ieri.

A Gadaleta è stato chiesto di verificare «la conformità di quanto è già eseguito o è in corso di completamento rispetto alle norme vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale ed al progetto». Resta aperta «l’opportunità di eventuali proposte di modifica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a rendere la piazza sicura per l’utenza debole e funzionale per le esigenze della collettività» precisano dal comitato.