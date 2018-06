«Transito pedonale in sicurezza e accesso nelle proprietà private». Da oggi in piazza XI febbraio queste sono le sole attività consentite.

Da questa mattina gli operai sono al lavoro per mettere in sicurezza il cantiere, come previsto dal provvedimento emesso in seguito al sequestro delle settimane scorse a causa alla violazione di alcune normative: le recinzioni metalliche impediscono l’accesso delle auto sia dall’extramurale che da via Ardigò, secondo quanto stabilito dall'ordinanza predisposta nel mese di aprile.

A metà aprile il giudice per le indagini preliminari cui è affidato il caso autorizzò «la ditta esecutrice dei lavori ad eseguire delle opere di messa in sicurezza del cantiere, onde rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità» come si legge nella comunicazione del tribunale. «Adesso - spiega il dirigente ai lavori pubblici, Pasquale Casieri - dobbiamo attendere che vengano valutate le misure di sicurezza di cui stiamo dotando il cantiere per poter ottenere il dissequestro dell'area e riprendere i lavori».

Per il completamento dell’opera i tempi non dovrebbero essere lunghi: «speriamo di non avere ulteriori intoppi» conclude Casieri.

Evidenti i disagi per i commercianti della zona: «per il momento i nostri clienti possono arrivare in auto solo percorrendo via Ruvo o via Ardigò, devono parcheggiare nelle strade interne e raggiungerci a piedi. Speriamo che questa situazione possa risolversi il prima possibile».