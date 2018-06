La statua di Sant'Antonio torna tra i fedeli, il percorso della processione

Dopo 50 anni la processione della statua di Sant'Antonio da Padova ritorna per le vie della città. L’occasione scelta è quella del 90esimo anniversario di fondazione dell'istituto Antoniano delle Figlie del Divino Zelo di Corato.

Da oggi fino al 13 giugno nell'istituto delle suore si sta svolgendo la novena al Santo, organizzata in collaborazione con il gruppo di preghiera di Sant'Antonio.

Oggi alle 18.30 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo don Leonardo D'Ascenzio con la benedizione dei bambini e del pane. Domani ci sarà la benedizione degli studenti e degli esaminandi, mercoledì l’intera giornata sarà piena di appuntamenti.

Cinque le celebrazioni eucaristiche in programma al mattino: una ad ogni ora, a partire dalle 7 per finire alle 11.

Alle 9 inizierà il giro per le vie del paese con la bassa banda città di Palo del Colle. Alle 18 la preghiera del santo rosario e a seguire messa presieduta dal vicario zonale don Giuseppe Lobascio.

La partenza della processione della statua di Sant'Antonio è prevista alle 19: il simulacro attraverserà via Mangione (chiesa S. Antonio), via Castel del Monte, via Carlo Alberto, via Matteo Renato imbriani, via Manerba, via Dei mille, via Messina, via Botticelli, via Sant'Elia, via Enrico Mattei, via Nicola Salvi, via Sant’Elia architetto, via Columella, via Castel del Monte, via Galileo Ferraris, via Malpighi, via Righi Augusto, via Titta Ruffo, via Maddaloni, via Reggio, via Cincinnato, via Deledda, via Randolfi, via A. Scacchi, via Angelo Secchi, via Capuana, via Carlo Cattaneo, via Castel del monte, via Pirandello.

Alle 22 la giornata si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta "La pirofantasia modugnese di Raffaele Replicani".