Conoscere per avere cura, di se stessi e degli altri. Questa, in estrema sintesi, la “ricetta” - già piacevolmente testata - per quell’accoglienza ai migranti che si vive a Riace ed a Camini. Quella che rimette al centro l’uomo e il suo diritto alla libertà

Gli studenti dell’Oriani l’hanno sperimentata pochi giorni prima dello scorso Natale grazie ad un progetto di alternanza scuola lavoro svolto a Camini e, da giovedì a ieri sera, l’hanno “raccontata” alla città di Corato.

In primis con trenta bellissimi scatti fotografici: immagini “non professionali”, il più delle volte realizzate utilizzando i cellulari; emozioni che si raccontano “occhi negli occhi”, con gli abbracci, le attese, i saluti, le speranze. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Casillo, hanno potuto mostrarle a tutti all’interno dell’atrio di palazzo Gioia.

Dopo aver dato spazio, nella prima serata, alle voci di Camini - al sindaco Giuseppe Alfarano e a Rosario Zurzolo, presidente della Cooperativa Eurocoop - la manifestazione si è spinta a compiere un’analisi di quella che è la gestione del flusso migratorio nel nostro territorio.

A parlare sono state le persone che, da ormai lunghi anni, si occupano di migranti: Corrado De Benedittis, docente di Storia e Filosofia già responsabile della Caritas di Corato; don Geremia Acri, responsabile della "Casa di accoglienza S. Maria Goretti” Andria; Bartolomeo Pasquale, informatore legale della Medihospes, gestore del centro di prima accoglienza che si trova a Corato in via De Nicola; Livia Cantore, coordinatrice dello Sprar di Corato per conto della cooperativa “Il sogno di Don Bosco" di Bari; Michela Camilla Pellicani, docente Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Politiche.

Tante voci, come tante sono le persone che abitano la società con mille bisogni diversi: come ha sottolineato la dirigete dell’Oriani-Tandoi Angela Adduci, citando Papa Francesco, “il dialogo è fecondità, un cammino di ricerca per cui non possiamo farci trovare rigidi”.

Significative le parole di Kader, arrivato in Italia dalla Costa d’Avorio solo due anni fa e ormai sempre al fianco della docente coratina Daniela Maggiulli che ha contribuito attivamente per la realizzazione del progetto di alternanza scuola lavoro: “ai miei fratelli africani dico sempre una cosa. Per noi deve essere importante arrivare in Europa senza mai dimenticare quello che abbiamo lasciato. Se non lo faremo noi, nessuno penserà a ricostruire la nostra Africa”.