Al “Sacro Cuore” si va alla ricerca del senso della vita

Oggi la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, alle 20.15, farà spazio ad un incontro-dibattito dal titolo “Il senso della vita”.

Ad organizzarlo è il Movimento diocesano dei Cursillos di Cristianità (Mcc) in sinodale collaborazione con il parroco don Vito Martinelli e la partecipazione dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzio.

L’iniziativa si pone come conclusione di un percorso di catechesi compiuto durante l’anno dal Mcc nella parrocchia grazie all’accoglienza e disponibilità di don Vito.

“Il tema scelto - spiegano i Responsabili diocesani del Mcc, Antonella Loffredo e don Emanuele Tupputi - servirà a riflettere sul senso della vita nelle vicissitudini dell’esistenza umana, in un rapporto autentico con Cristo, il Maestro della gioia, della speranza, del dolore, dell’amore sine modo, dell’amore incarnato nella semplicità dei gesti quotidiani.

Un amore, insomma, che riempie di senso la vita che a sua volta diviene, in un mondo in continua evoluzione e cambiamento”. Sarà “una testimonianza ricolma di audacia e fervore” secondo gli organizzatori, che «conduce là dove si trova l’umanità più ferita e dove gli esseri umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e del conformismo, continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita» per citare la “Gaudete et Exsultate”.

Una vita che “acquisisce senso da una fede illuminata e vissuta capace di rendere Dio credibile in questo mondo, che è in cerca di testimoni più che di maestri” come amava dire il Beato Paolo VI. Testimoni, cristiani e uomini «capaci di vivere una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono» come recita la Evangelii gaudium.

I responsabili del Mcc, insieme a don Vito Martinelli, hanno esteso l’invito a tutta la comunità diocesana ricordando che “l’incontro-dibattito vuole spronare a ricordare non solo il valore della vita, ma anche l’urgente bisogno di avere uomini che dando senso alla vita”. E citando Ratzinger scrivono: «gli uomini tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Il loro intelletto sia illuminato dalla luce di Dio, possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini».