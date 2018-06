Xylella fastidiosa, il sindaco: «Adesso dobbiamo seguire le direttive europee e regionali»

Fari puntati sulla Xylella fastidiosa. Il batterio da quarantena costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo. È in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e dell’intero comparto olivicolo.



«Come Comune della Puglia a vocazione olivicola preponderante e interessato in maniera diretta alla problematica – sottolinea il Sindaco di Corato Massimo Mazzilli - essendo il nostro territorio coltivato prevalentemente ad uliveti, il relativo comparto è elemento portante dell’economia cittadina e non soltanto, dobbiamo assolutamente seguire adesso le strade indicate dalle Direttive Europee e dalle Disposizioni regionali per tentare di arginare l’avanzata della Xylella, attualmente ancora lontana dalle nostre terre, ma purtroppo in preoccupante fase di avanzamento da non sottovalutare».

Riscontrata per la prima volta nel Salento nell’estate del 2013, la Xylella in cinque anni ha “distrutto” buona parte degli ulivi pugliesi, con gravi conseguenze non solo ambientali ma anche sull’imprenditoria agricola. La Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 73 del 31-5-2018 la determinazione del dirigente della sezione osservatorio fitosanitario, denominata “Applicazione Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 4999 del 13/02/2018 - Chiarimenti e disposizioni sulla gestione del vettore nelle aree delimitate”, alla quale l’Amministrazione Comunale ha dato ampia condivisione e comunicazione.

Si tratta di una serie di adempimenti per il controllo degli insetti vettori di Xylella fastidiosa, per cui devono essere effettuati una serie di interventi: per esempio nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, è obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, così come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, che definisce le modalità operative per l’attuazione.

In particolare, a seguito dei monitoraggi condotti anche nelle “Zone Cuscinetto” sono stati rilevati individui adulti di Philaenus Spumarius ("sputacchina"), vettore del batterio Xylella fastidiosa. Gli adulti dell’insetto sono i principali responsabili della diffusione della malattia; nutrendosi di linfa, possono acquisire il batterio da piante di olivo infette e trasmetterlo a piante sane. Da maggio ad agosto devono essere effettuati due trattamenti specifici contro la sputacchina, il primo dei quali con immediatezza in quanto già presenti i primi adulti. Per il secondo trattamento sarà data comunicazione. Per tali trattamenti, le aziende condotte in integrato devono utilizzare insetticidi specificamente autorizzati su olivo nei confronti del vettore, a base di acetamiprid o di deltametrina.

Per le aziende condotte in biologico, l’Osservatorio Fitosanitario ha avanzato richiesta al Ministero della Salute di autorizzazione eccezionale per prodotti a base di spinosad o olio essenziale di arancio dolce già autorizzati in agricoltura biologica. Nelle more dell'autorizzazione, negli oliveti biologici sarà possibile intervenire impiegando prodotti autorizzati in bio nei confronti di altri fitofagi dell'olivo. I trattamenti non vanno eseguiti su piante di olivo secche e prive di polloni.

«Il controllo del vettore di Xylella fastidiosa è essenziale per prevenire la diffusione dell’organismo in aree indenni come la nostra – conclude il Sindaco – oltre a contenerne la presenza nelle aree già infette. La Decisione della Commissione europea 789/2015 e successive, prevede misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo dei vettori, nell’ambito di una strategia di contenimento della diffusione del batteri alla quale è bene adeguarsi anche con responsabilità e solidarietà tra i territori: dove le zone sono oramai infette non si può attendere inutilmente il trascorrere del tempo senza attuare le azioni previste dalla legge e far proliferare in altre zone la Xylella».