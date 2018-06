Domenica “Salute e Ambiente Day”, medici e professionisti a disposizione dei cittadini

Una intera giornata dedicata ai temi della salute e dell’ambiente. È la prima edizione del “Salute e Ambiente Day - Laboratori interattivo del tempo” che si svolgerà domenica 10 giugno a Corato, in piazza Sedile, dalle 9 sino alle 23.



La manifestazione è organizzata dall’associazione Guardie Ambientali d’Italia del coordinamento territoriale Bari – Bat, sezione di Corato.

Un’occasione per passare sotto la lente di ingrandimento due temi dalla complessa declinazione, strettamente correlati tra loro. Nel corso della giornata, professionisti e medici saranno a disposizione per effettuare visite e consulenze gratuite a favore di chi, diversamente, non avrebbe possibilità di prendersi cura di sé, del proprio corpo, del proprio benessere psicologico.

«In questa giornata - riferisce Antonella Sergio, responsabile del Nucleo Sanitario Gadit, nonché referente degli eventi Gadit, anima e motore di questa manifestazione - avremo modo di mettere a disposizione degli utenti il “laboratorio interattivo del tempo”. Medici e professionisti doneranno il proprio tempo e le proprie competenze agli altri, in una sorta di “banca del tempo”, scendendo in piazza e indossando così le vesti dei “medici-missionari”».

«Informare per formare è da sempre lo slogan delle Guardie Ambientali d’Italia della sezione di Corato e dei suoi distaccamenti. Una frase che ci accompagnerà in tutti gli eventi che porteremo in piazza, tesi a promuovere quel volontariato puro che contraddistingue il nostro operato» continua Antonella Sergio.

«La formazione - continua Francesco Ventura, presidente provinciale delle Guardie Ambientali d’Italia del coordinamento territoriale Bari e Bat, sezione di Corato - è utile a salvare vite umane. Lo certifica l’utilità delle iniziative da noi promosse relative alle manovre salvavita».

«Il forte e spiccato senso del dovere, l'altruismo sconfinato, "l' I care," di Don Milani, "M'importa, ho a cuore l'altro" insito in ciascun volontario Gadit, riassume le finalità di cura educativa che trasmettiamo ai nostri volontari, promuovendo, così, una forma di attenzione per l’altro attenta e rispettosa, sollecitando sempre più, una presa di coscienza civile e sociale. Che questa giornata, possa essere occasione per smuovere le coscienze trasmettendo, così, anche quella forma di resilienza individuale, priva di protagonismo» concludono all’unisono il presidente Ventura e Antonella Sergio.

«La manifestazione - precisano - sarà resa possibile grazie soprattutto al prezioso contributo del pool organizzativo, composto da: Francesco Ventura Presidente Provinciale Gadit, Alberto Ferrara, Responsabile del nucleo a cavallo Gadit, nonché vice - presidente, Antonella Sergio responsabile del nucleo sanitario Gadit, nonché creatrice - animatrice e referente degli eventi Gadit, Francesco Labartino, responsabile del nucleo aree impervie Gadit, Giusy Sarcina, veterinaria ed educatrice cinofila, nonché responsabile del nucleo veterinario Gadit, Antonella Fasano, responsabile del nucleo cinofilo Gadit, il pool logistico Gadit tutto, il pool del nucleo zoofilo - ittico Gadit, i distaccamenti Gadit di: Terlizzi, Molfetta, ed Altamura, con i loro referenti. Si ringrazia, in particolar modo, la referente di Terlizzi, Paola De Lucia, con il suo pool, per il profuso impegno.

Prezioso sarà, inoltre, il contributo dei medici e dei professionisti che hanno scelto di mettere a disposizione dei cittadini la propria professionalità: il cardiologo Francesco Antuofermo, l’oncoematologo Domenico Santorsola, il chirurgo plastico Aurelio Portincasa, Carla Settembre psicologa, psicoterapeuta nonché psicoterapeuta Emdr, la veterinaria Luciana Ventura, le dietiste Cesaria Volpe e Anita Mazziotti.

Si ringraziano altresì l'associazione Gifesa, l'associazione Ali del soccorso di Corato, l'associazione Sercorato, l’associazione Motociclisti angeli della strada di Bari, l'associazione Panificatori della provincia di Bari e tutti coloro i quali, hanno contribuito all'intera organizzazione dell'evento stesso».

Il programma

“Laboratorio - Interattivo del tempo…!”

Dalle ore 9:00 alle ore 12:30:

Consulenze e visite cardiologiche gratuite a cura del Dott. Antuofermo Francesco, Cardiologo.

Le Visite Cardiologiche e le consulenze, la rilevazione della pressione arteriosa (P.A.) nonché l’elettrocardiogramma (ECG), l’ecocardiogramma che saranno effettuati durante l’evento stesso, saranno accessibili a tutti e si svolgeranno in Piazza Sedile, con il supporto logistico - infermieristico fornito dall’Associazione Ali del Soccorso di Corato.

Dalle ore 9:00 alle 12:30

Associazione Gifesa:

- “L’unico errore è non far nulla…!” a cura del dott. Turturro Orazio con i suoi istruttori - infermieri Gifesa, dott.ssa D’Amato Roberta e Dott. Marinelli Francesco:

- Manovre di rianimazione cardiopolmonare, con l’utilizzo del defibrillatore (BLSD);

- Manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante, nel bambino e nell’adulto, (manovra di Heimlich);

Ore 9:30

Visite e consulenze gratuite a cura del Dott. Portincasa Aurelio Chirurgo Plastico;

Ore 10:00

“Correlazione tra salute ed ambiente - fattori di rischio”

Visite e consulenze gratuite a cura del Dott. Santorsola Domenico Oncoematologo;

Ore 10:00

Agorà Forum interattivo;

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Visite e consulenze dietistiche gratuite, prevenzione, cura e terapia alimentare nel paziente cardiologico e non a cura della: Dott.ssa Volpe Cesaria Dietista e della Dott.ssa Mazziotti Anita Dietista;

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Visite psicologiche e consulenze gratuite per adulti e bambini a cura della dott.ssa Settembre Carla, psicologa, psicoterapeuta e terapeuta Emdr

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per il piacere dei più piccoli, attività interattive tra bambini e cavalli a cura del Sig. Grosso Aldo;

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

“Donna Oggi - Coiffeur” a cura della sig.ra Ferrucci Roberta. Trucca bimbi e simpatiche acconciature per le piccole bimbe; acconciature e trucchi per adulti.

Ore 10:00

“La casetta degli odori” a cura del Distaccamento Gadit di Terlizzi. L’Orto in casa, dagli odori della genuinità delle nostre terre, direttamente sulle vostre tavole; complementi d’arredo per piante, creati con materiale di riciclo, bottiglie di vetro e/o di plastica, lattine, vasi, cestini etc…;

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Visite veterinarie e consulenze gratuite a cura della dott.ssa Sarcina Giuseppina, veterinaria ed educatrice cinofila nonché responsabile del Nucleo Veterinario GADIT e della dott.ssa Ventura Luciana, veterinaria.

Dalle ore 10:30 alle ore 13:00

“Dimostrazioni di obbedienza” a cura della Sig.ra Fasano Antonella, responsabile del Nucleo cinofilo G.A.DIT e del Sig.Ginefra Francesco, Conduttore. Sarà presentato Soraya, uno dei cani attualmente in addestramento, per utilità e ricerca persone. Pastore tedesco grigione, di 2 anni, in addestramento, sin dai 3 mesi di vita, all’obbedienza (base di qualsiasi disciplina);

Dalle ore 11:30 alle ore 13:00

“Educazione ambientale per bambini, attività - interattive e d’intrattenimento” a cura del presidente Gadit Sig.Ventura Francesco, della Sig.ra Sergio Antonella, responsabile del Nucleo Sanitario Gadit, nonché creatrice, animatrice e referente degli eventi Gadit e del Sig. Labartino Francesco responsabile del Nucleo Aree Impervie Gadit - sezione Gadit di Corato.

L’obiettivo di queste attività è quello di stimolare i bambini invitandoli a riflettere, divertendosi, sull’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente. Educare al riuso, diviene, quindi, occasione preziosa per sviluppare una coscienza eco-responsabile;

Ore 16:00

“Crea il tuo orto” a cura del distaccamento Gadit di Terlizzi. Attività di workshop: “ogni oggetto che usi diventerà un rifiuto, fallo durare il più a lungo possibile”;

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Visite psicologiche e consulenze gratuite per adulti e bambini a cura della dott.ssa Settembre Carla, Psicologa, psicoterapeuta e terapeuta Emdr;

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Consulenze e visite cardiologiche gratuite a cura del dott. Antuofermo Francesco, Cardiologo.

Le visite cardiologiche e le consulenze, la rilevazione della pressione arteriosa (P.A.) nonché l’elettrocardiogramma (ECG) e l’ecocardiogramma che saranno effettuati, durante l’evento stesso, saranno accessibili a tutti e si svolgeranno in Piazza Sedile, con il supporto logistico - infermieristico fornito dall’Associazione Ali del Soccorso di Corato;

ore 18:00

Educazione stradale e percorso sicurezza per bambini” a cura del sig.Narcisi Emidio, associazione Motociclisti Angeli della Strada, di Bari, con la partecipazione del Presidente Sig. Cucinella Rita e del vice - presidente Narcisi Emidio, nonché responsabile del Percorso Sicurezza;

Dalle ore 19:00 alle ore 21:00

“Donna Oggi - Coiffeur” a cura della: Sig.ra Ferrucci Roberta: trucca bimbi e simpatiche acconciature per le piccole bimbe; acconciature e trucchi per adulti;

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00

Per il piacere dei più piccoli attività interattive tra bambini e cavalli a cura del sig. Ferrara Alberto, responsabile del nucleo a cavallo G.A.DIT, nonché vice - presidente e del Sig. Grosso Aldo;

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00

“Musica e Canti Popolari baresi e non” a cura di Vitin Tarantella e Giuann;

Supporto logistico – infermieristico a cura della Associazione Ali del Soccorso di Corato;

Postazione fissa ambulanza a cura della associazione Sercorato

Aderiranno, inoltre, al “giovedì - Gadit salute e ambiente day”:

Il Dott. Antuofermo Francesco che effettuerà le visite cardiologiche gratuite, nonché, le consulenze gratuite, per le persone meno abbienti, previo accordo, non solo ogni giovedì di giugno, ma, tutti i giorni del mese di giugno, presso il suo studio privato, sito in Via Duomo, 88 Corato;

Il Dott. Fiore Valerio, Odontoiatra, effettuerà, per tutti i giovedì del mese di giugno, visite e consulenze gratuite per le persone meno abbienti, ed uno sconto del 10% sull’igiene orale valido per tutti presso il suo studio privato, sito in Piazza Cavallotti, 16 Ruvo;

Il Dott. Samarelli Vincenzo, Farmacista, insieme alla Dott.ssa Carapellese Patrizia, Farmacista, il giorno 11 giugno 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 effettuerà il check - up gratuito del capello e del cuoio capelluto, valido per tutti presso la sua farmacia, sita a Corato in via Largo Plebiscito, 14;

“Donna Oggi - Coiffeur”: la Sig.ra Ferrucci Roberta ogni giovedì, del mese di giugno, effettuerà 1° shampoo + 1^ piega a soli euro 5,00 presso il suo negozio sito a Corato in Piazza Buonarroti, 24

Labasoft del Sig. Labartino Francesco, effettuerà, per tutti i giovedì del mese di giugno, presso i suoi Show Room situati a Corato, in Viale Vittorio Veneto, 16/18/20 ed in Via Trani, 40/42/44 uno sconto del 30% sui sistemi di riposo, ed uno sconto del 20% sul corredo e l’oggettistica, valido per tutti.