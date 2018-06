Una borsa di studio per un anno in Cina, la Fondazione Vincenzo Casillo premia un giovane pugliese

Si chiama Emiliano Maggio, è foggiano, e grazie alla borsa di studio erogata dalla Fondazione Casillo potrà trascorrere un anno scolastico in Cina.



È uno degli oltre 2.200 studenti delle scuole superiori che hanno vinto il concorso Intercultura e che nel corso dell'estate partiranno scaglionati per un'esperienza di studio, ma soprattutto di incontro con una cultura diversa.

Domani, sabato 9 giugno, alle 18, presso la sede della Fondazione Vincenzo Casillo, in via Sant'Elia, riceverà la pergamena che attesta la vincita della Borsa di studio: a consegnarla, per la Fondazione, sarà Cardenia Casillo.

Nella stessa occasione, in accordo con i volontari di Intercultura di Trani, la Fondazione Casillo premierà anche i 20 studenti della provincia di Barletta-Andria-Trani, vincitori del concorso Intercultura, in partenza nei prossimi mesi per uno dei 60 Paesi dove Intercultura sviluppa i suoi programmi. A premiarli saranno Alberto Fornasari, consiglio di amministrazione dell’associazione Intercultura, Emanuela Di Chiara Stanca, responsabile di zona per lo sviluppo del volontariato, Antonella Porcelluzzi, presidente del Centro Locale di Trani e i volontari del Centro locale di Trani dell'Associazione Intercultura.

Una nuova materia si sta sempre più affermando nelle scuole italiane: l’insegnamento della lingua e della cultura cinese. Ed è per questo che la Fondazione Vincenzo Casillo ha deciso di mettere a disposizione una Borsa di studio dell’Associazione Intercultura, per giovani studenti pugliesi interessati a fare una prima esperienza in Cina. All’appello hanno risposto tanti adolescenti, confermando che il cinese è tra le lingue considerate come “strumento fondamentale per il proprio successo futuro” (dopo l’inglese e prima di spagnolo e tedesco!). A rivelarlo è l’indagine intitolata “La nuova via della Cina”, promossa dalla Fondazione Intercultura in collaborazione con Ipsos, nell’ambito del progetto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca.

Oltre al foggiano Emiliano Maggio, altri 20 studenti globetrotter pugliesi sono ormai pronti a partire per immergersi in una nuova cultura e per sviluppare tutte quelle capacità che li aiuteranno a crescere, ad acquisire una marcia in più nella loro dimensione personale e a mettere frecce nel loro arco per le sfide professionali di domani. Un quarto tra loro ha vinto una delle tantissime borse di studio offerte da aziende, enti pubblici e fondazioni anche del territorio che sostengono il progetto educativo di Intercultura, come il Comune di Corato e la Fondazione Vincenzo Casillo. Una rappresentanza sicuramente importante che svetta tra i 2.200 ragazzi (ben 184 in tutta la Puglia) selezionati a fronte di circa 7.000 candidature in tutta Italia.

Oltre che nelle cerimonia di premiazione, in queste settimane i ragazzi sono impegnati anche nel percorso di preparazione al soggiorno all'estero e di educazione interculturale che fa parte dell'offerta formativa promossa da Intercultura. La formazione è un punto fondamentale per assicurare a questi ragazzi di poter trarre il massimo beneficio da questo progetto. Molti di loro “usciranno dalla gabbia” delle loro certezze per la prima volta e si avventureranno al di fuori della loro zona di comfort. I volontari di Intercultura li accompagneranno in questo percorso per prepararli, sostenerli e aiutarli prendere consapevolezza dell’esperienza interculturale che stanno accingendosi a vivere.

Proprio una ricerca promossa dalla Fondazione Intercultura in collaborazione con Ipsos testimonia i benefici di un’esperienza vissuta all’estero preparata e vissuta con grande cura. Attraverso le interviste a circa 900 ex partecipanti ai programmi di Intercultura, partiti tra il 1977 e il 2012, emerge un quadro chiaro delle grandi differenze rispetto alla media italiana. Il risultato più evidente è che si tratta di una generazione, trasversale nelle varie età, in prevalenza composta da laureati (84% vs la media italiana tra ex liceali pari al 52%), con un percorso universitario brillante (il 64% si dichiara tra i migliori del proprio corso e il 32% ottiene il massimo alla laurea rispetto al 21% della media nazionale), che hanno svolto percorsi professionali importanti (a livelli quadri e dirigenziali per un terzo di loro, vs il 15% degli italiani) e che non hanno avuto difficoltà a trovare lavoro o a cambiarlo (lo dichiara l’83% di loro).

Le destinazioni degli studenti in partenza quest’estate

Tra gli studenti di Trani permane il fascino verso le mete anglofone, tant’è che in testa alla classifica delle mete più gettonate si piazzano gli Usa e il Canada che rappresentano il 27% del totale. Richiestissime (dal 26% dei partenti) anche le altre destinazioni europee (come Danimarca, Germania, Regno Unito e Spagna). A pari merito sono i Paesi latinoamericani (21%) in particolare l’Argentina e il Brasile e l’Asia (21%) con Cina e Thailandia tra le scelte preferite. Infine anche la Nuova Zelanda (5%).