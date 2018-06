Derattizzazione e disinfestazione, interventi programmati fino al 30 giugno

Gli interventi di sanificazione (disinfestazione e derattizzazione) e di lavaggio delle reti fognarie da parte dell’Acquedotto Pugliese «sono già cominciati nel mese di maggio scorso e saranno effettuati fino alla fine del mese di giugno in tutta la città». Lo si apprende da una nota del Palazzo di città.



Tutte operazioni di sicuro gradite alla cittadinanza: nei giorni scorsi diversi lettori hanno inviato alla redazione di CoratoLive.it foto come quella pubblicata in questo articolo, con i topi "a spasso per la città".

Il sindaco Massimo Mazzilli «ha richiesto all’Ente il cronoprogramma di questo primo ciclo di interventi di competenza relativi al 2018, con l’obiettivo di effettuare azioni sinergiche con il Comune, e contestualizzare gli interventi lungo le reti di fognatura nera (competenza Aqp) con quelli sulle superfici stradali o di fognatura bianca (competenza comunale)».

In una comunicazione a firma del direttore dei lavori e del servizio reti e Impianti dell’Aqp, ing. Francesco Avitto, in risposta alla richiesta di Mazzilli viene infatti specificato che «nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, l’Acquedotto Pugliese spa esegue interventi di controllo, pulizia e sanificazione delle reti di fognatura all’interno degli abitati, escludendo il servizio di “fognatura separata per l’allontanamento e la raccolta delle acque meteoriche”».

«Dunque - concludono dal Comune - spetta ad Aqp il servizio di pulizia, controllo, espurgo e sanificazione per le reti di fognatura nera e quelle del cosiddetto “sistema misto”, atteso che l’adduzione dei reflui urbani assume funzione prioritaria e prevalente del problema gestionale».

«Proprio per migliorare l’efficacia di questi interventi - spiega il sindaco - si propone di contestualizzare sia quelli di competenza di Aqp che quelli del Comune, con una serie di azioni sinergiche in questo senso, che vadano a rendere ancora più efficace l’azione congiunta. Nei prossimi giorni sarà altresì avviata analoga azione di sanificazione nella rete di fognatura pluviale».