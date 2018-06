Per ripartire dalla terra e dalle sue eccellenze: presentato il "Piano di azione locale"

«Mettere a sistema tutto quello che è già stato finanziato e aiutare i giovani a rimanere nel nostro territorio». È questa la filosofia di fondo del nuovo Pal (Piano di azione locale) relativo alle aree rurali di Andria e Corato.

Ad annunciarlo - mercoledì pomeriggio dal palco del teatro comunale - è stato Paolo De Leonardis, direttore Gal "Le Città di Castel del Monte". L’incontro di presentazione del Pal è stato organizzato dal Gal con la collaborazione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con il patrocinio dell’Aifo, dell’ordine dei dottori Agronomi e forestali della Provincia di Bari e del Collegio periti agrari e periti agrari laureati della Puglia.

Nei prossimi giorni le 128 pagine di cui è costituito il Pal saranno consultabili sul sito del Gal “Le Città di Castel del Monte” ma bisognerà aspettare almeno l’estate per il primo bando: «vorremmo partire con una misura pensata per i giovani» ha detto De Leonardis. Dopo aver elencato alcuni dei progetti già sostenuti, tra agriturismi, masserie didattiche e bed and breakfast, De Leonardis ha anticipato l’individuazione di ben 14 ambiti tematici tra misure e sottomisure.

Al centro sicuramente rimarranno l’innovazione dei sistemi produttivi locali di tipo agroalimentare e artigianale, le energie rinnovabili, la promozione sociale e la riqualificazione urbana, la valorizzazione dei beni culturali e del turismo sostenibile. Sarà «un approccio corale e armonico per lo sviluppo integrato del territorio» come lo definisce il titolo stesso dell’incontro. Perché «il nostro è un piccolo territorio che però offre una grandissima varietà di eccellenza» come ha detto De Leonardis.

«Dobbiamo riempire i contenitori di contenuti per incrementare l’offerta pensata sia per i turisti che per i residenti» ha aggiunto il sindaco Massimo Mazzilli. Già prima dell’incontro aveva ribadito che con questa nuova programmazione «sarà data più importanza alle azioni materiali, ai servizi che le infrastrutture offrono. Il nostro territorio, ricco di storia ed attrattiva turistica, che insiste sul parco dell’Alta Murgia ed è a pochi chilometri dal mare, deve poter offrire e ottimizzare ciò che è stato fatto con la scorsa programmazione migliorando nei servizi».

Perché «il Gal è una bellissima esperienza, non un carrozzone» come ha precisato Michelangelo De Benedittis, consigliere Gal. «Una delle sue priorità – ha aggiunto - è proprio quella di prendere le decisioni in maniera partecipata».

Anche Donato Rossi, presidente di Confagricoltura Puglia, ha manifestato il suo sostegno: «crediamo nel Gal e ringraziamo davvero i sindaci di Corato e di Andria per averlo difeso».

Tra i partner anche Cesareo Troia, vicepresidente Parco Nazionale dell'Alta Murgia: «siamo al vostro fianco, la sinergia tra gli enti consentirà di raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo grandi progetti anche per il Castel del monte e il suo territorio, in stretta collaborazione con la Soprintendenza: il Parco ed i suoi siti di interesse saranno sempre più al passo con i tempi.

L’Europa i fondi li mette a disposizione: bisogna solo “andare a prenderli” dimostrando di saperli spendere bene».