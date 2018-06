Festa per i 204 anni dell'Arma, premiati tre carabinieri coratini

Ci sono anche tre militari di casa nostra fra i 30 uomini in divisa cui oggi il Comandante della Legione Carabinieri “Puglia” ha consegnato riconoscimenti in quanto distintisi in delicate operazioni di servizio.

L'occasione è stata la tradizionale cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell'annuario della fondazione della Benemerita, per i suoi 204 anni di storia, che si è svolta questo pomeriggio presso la caserma “Chiaffredo Bergia”, sede del Comando della Legione Carabinieri “Puglia”, alla presenza di autorità religiose, civili e militari.

Un encomio semplice del Comandante Interregionale ”Ogaden” è stato assegnato al maresciallo capo Giuseppe Tota, al vice brigadiere Cataldo Mastrapasqua e al vice brigadiere Mario Butera, tutti coratini - l'ultimo dei tre d'adozione - ma in servizio presso la Compagnia di Andria.

«Gli addetti a Nucleo Operativo di Compagnia distaccata operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità - si legge nella motivazione - a seguito di una rapina con sequestro di persona in danno di autotrasportatore, con elevata professionalità, sprezzo del pericolo e spiccato intuito investigativo, offrivano determinante contributo a mirato servizio di p.g. che consentiva, dapprima, l’individuazione di un deposito utilizzato dai malviventi e, successivamente, l’arresto in flagranza di reato di 11 persone per riciclaggio, nonché il sequestro di un ingente quantitativo di merce oggetto di furto e rapina, per un valore di circa 2 milioni di euro. Le conseguenti indagini consentivano l’identificazione e l’esecuzione di o.c.c in carcere a carico dei quattro rapinatori, già arrestati nella precedente operazione. Fatti avvenuti tra Andria, Bari, Bitonto e Cerignola tra il 9 marzo 2017 e il 7 gennaio 2018».

Alla presenza di militari dell’Arma in servizio, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali, delle vedove ed orfani assistiti dall’Onaomac, dai familiari delle vittime del dovere della città di Bari, è stato schierato un Battaglione di formazione, su cinque Compagnie in rappresentanza delle varie componenti operanti sul territorio, che ha reso gli onori al Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, Generale di Brigata Giovanni Cataldo, il quale passerà in rassegna i Reparti.

La prima Compagnia era composta da militari che indossano la tradizionale Grande Uniforme; la seconda ha visto una rappresentanza di Comandanti di Stazione; la terza ha inquadrato i militari in uniforme operativa per servizi di Ordine Pubblico; la quarta ha compreso le varie specialità dell’Arma, tra le quali, i Carabinieri per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare, oltre agli elicotteristi, i cinofili ed i “Cacciatori”; la quinta, infine, ha previsto l’esposizione di alcuni mezzi di pronto intervento dell’Arma, quali le nuove moto Aprilia e due cavalli dei Carabinieri per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare.

Dello schieramento ha fatto parte anche la Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare III Regione Aerea, insieme ai Gonfaloni della Regione Puglia, della Provincia e della Città Metropolitana di Bari, ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, ai Labari ed ai Medaglieri delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

La manifestazione, non soltanto ha celebrato, con la consueta sobrietà, i 204 anni dedicati dai Carabinieri al servizio del nostro Paese, ma è stata anche un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e sottolineare i brillanti risultati conseguiti sul piano della sicurezza a favore della cittadinanza di tutta la Puglia.