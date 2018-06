Il raduno in piazza Sedile Copyright: CoratoLive.it

Con la “Giornata nazionale delle Pro loco d'Italia” anche a Corato è stato possibile vivere una domenica all’insegna della scoperta del territorio e dei suoi tesori, troppo spesso nascosti e dimeniticati.

Nel centro storico si sono mossi «oltre 200 i visitatori, suddivisi in otto fasce orarie tra mattina e pomeriggio inoltrato» hanno affermato con orgoglio dalla Pro Loco. Giovani, famiglie e bambini, un target di pubblico ampio e variegato, segno che l’interesse per la cultura e la storia non ha età.

Oltre ai palazzi gentilizi (palazzo De Mattis noto a molti per le sue “Pietre Pizzute”, palazzo Gentile e palazzo Lamonica) è stato possibile visitare il campanile della chiesa Matrice. Un punto di osservazione a dir poco privilegiato, quest’ultimo, che permette di guardare Corato “dal centro”.

A sancire il successo della giornata sono state «le prenotazioni che continuavano ad arrivare fino a ieri – hanno constatato dalla Pro Loco – L’interesse che abbiamo registrato ci porta a pensare di organizzare altre iniziative simili. Vogliamo ringraziare di cuore per la sensibilità dimostrata i proprietari dei palazzi, il circolo degli amici e il vicario zonale don Giuseppe Lobascio».

L’intento della Pro Loco è «inserirsi in un’offerta culturale sempre più ampia, nella creazione di un circuito di eccellenza e di prodotto turistico che invogli i turisti e i cittadini a visitare la città 365 giorni l’anno, in perfetta sintonia con il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia.

Ad avvalorare la vocazione delle Pro Loco all’informazione e all’accoglienza turistica la nuova legge approvata dalla Regione Puglia qualche giorno fa, che riconosce ufficialmente il ruolo strategico svolto dalle Associazioni Pro Loco iscritte regolarmente all’Albo Regionale e affiliate all’Unpli».