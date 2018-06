«Non ce la facciamo più». A dirlo, e a scriverlo alla redazione di CoratoLive.it oltre che agli uffici comunali, sono i residenti di via Donati stanchi delle «buche pericolose che ostacolano il normale passaggio». Si fanno interpreti dei «coratini che percorrono la strada che collega via Don Minzoni a via Lago Baione e porta all’ospedale ma anche degli altri che vivono la stessa situazione».



«È stata presentata formale richiesta con una raccolta di oltre cento firme dei residenti – scrivono - Avremmo potuto anche raggiungere numeri a quattro cifre se avessimo raccolto le firme di quanti la percorrono».

La lettera indirizzata al sindaco, all’assessore ai lavori pubblici e al comandante della polizia municipale è «finalizzata all’adozione di provvedimenti urgenti per la sistemazione di via Donati».

In mancanza dell’esecuzione di tali opere di rifacimento «considerati gli elementi critici e di contrasto con le norme di sicurezza stradale» i firmatari propongono «la limitazione del traffico ai soli residenti».

Nella lettera si ribadisce che «la manutenzione della strada privata ad uso pubblico spetta al Comune» sulla base «di un concetto che appare fin troppo chiaro: “se una strada è ad uso pubblico non importa a chi appartiene, è l’amministrazione comunale a doversi occupare di tenerla a posto”. Lo afferma la Cassazione con sentenza n. 23562/2011 e n. 3216/2017».

La richiesta scritta «è solo il primo atto formale che fa seguito a numerose segnalazioni, fatte verbalmente da tanti cittadini - compresa l’associazione Ser Corato che ha subito danni ad un’ambulanza - letteralmente sballottati con un giro infinito e deprecabile, con relativo rimpallo di responsabilità dall’ufficio tecnico, ai vigili urbani, all’Asipu senza alcun riscontro da mesi.

Ad onore del vero, tempo fa, c’è stato l’intervento di un operatore dell’Asipu che ha provveduto a versare un sacchetto di catrame e a pressarlo con i piedi, senza il rullo. Dalle foto si comprende il risultato. Non è certamente un sacchetto di catrame che può risolvere il problema o fermarci. Serve un rifacimento di un bel pezzo di strada con il ripristino delle pendenze dell’acqua perché quando piove oltre all’ombrello serve anche una tuta da sub.

Il prossimo passo sarà la costituzione di un comitato allargato a tutti i cittadini che come noi dicono “non ce la facciamo più” per poi programmare una pacifica, apartitica e silenziosa manifestazione di piazza in quanto riteniamo che molti, ma molti, siano scontenti/esasperati dalla situazione di tutte le strade di Corato» conclude Vitantonio Patruno jr, promotore dell’iniziativa.

La lettera, datata 31 maggio, non lascia spazio al non detto: «si fa presente che decorsi i termini di 30 giorni, in mancanza di un riscontro epistolare, procederemo per vie legali interessando i competenti organi giudiziari per l’accertamento di eventuali responsabilità e per omissione di atti di ufficio».