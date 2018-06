Nasce “Piazza Dem”: «Per chi si riconoscono nella Costituzione»

«Senza illuminazione pubblica, usciamo con le torce»: il disagio e la rabbia dei cittadini

«È da domenica sera che le strade sono al buio in tutta la zona compresa tra via Lago Baione, via Modigliani, via Negrelli, via San Pio e via Donati» scrivono i residenti alla redazione di CoratoLive.it