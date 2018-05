Bar dell’ospedale chiuso da anni, Marina Mastromauro: «Perché non diventa opportunità lavorativa?»

Da sempre attenta e sensibile alle problematiche dell’ospedale “Umberto I”, Marina Mastromauro - amministratore delegato del Pastificio Granoro – ha scelto di scrivere una lettera aperta per affrontare uno dei “casi irrisolti” della nostra città.

Lo ha fatto «per chiedere alle autorità, in particolare ai dirigenti sanitari della nostra Asl Bari, come mai sono anni e anni che il bar dell’ospedale “Umberto I” di Corato è chiuso».

«Un disservizio – scrive Marina Mastromauro - che crea tanto disagio sia agli ammalati, sia a chi si reca nella struttura per assisterli, sia al personale medico, infermieristico e paramedico che non può concedersi nemmeno una pausa per uno spuntino o un caffè. I distributori automatici sopperiscono alle necessità delle ore notturne, ma non possono sostituire il genere di servizio che può offrire un bar.

C’è tanta richiesta di lavoro; possibile che non si possa offrire questa opportunità lavorativa a qualcuno? Grazie dell’attenzione».

Doveroso ricordare che nel mese di settembre dello scorso anno, la Asl ha approvato gli atti di gara per l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di gestione dei “bar - punti ristoro” da allestire presso sette ospedali e presidi territoriali assistenziali di propria competenza tra cui Corato. Al momento non è noto l'esito della gara.