Fresco fresco “di stampa”, pieno di energia. È stato pubblicato proprio alle 13 di oggi il nuovo singolo di Alessandro Rella, in arte Chef. Si intitola “Volver” e accanto al rapper coratino vede un’altra giovane concittadina, Ryah (Ilaria Recchia) fino a quale tempo fa conosciuta come Hilary Smile.

«Il singolo – spiega Chef - anticipa l’uscita del mio nuovo disco, “Campione”. Lo abbiamo registrato a Torino, nello studio Trumen Company. Il disco mi vede coinvolto in dieci tracce che raccontano un po’ la mia vita, da 0 a 35». Un lavoro su cui ancora non si può svelare molto.

La produzione musicale - la base del pezzo - è di Keezy, il dj del famoso Shade. Regia e scenografia di Giuseppe Mattia, fotografia di Alessandro Liso, disegno luci di Gaetano Corriere, styling di Miche Labe-Label clothing, trucco di Ilenia Lomuscio.



Perché “Volver”?

«In spagnolo significa “tornare, tornare indietro”. È un po’ quello che ho fatto attraverso questo pezzo. Ho ricordato il momento in cui ho cominciato “a buttare giù” le prime strofe, tutti mi prendevano in giro. Forse era normale, parliamo di quello che accadeva in una città come la nostra oltre 15 anni fa. Nel brano lo dico espressamente. E poi non ho rinunciato a quel senso di rivalsa sempre presente nel rap.

Questo singolo non rappresenta l’intero disco. Lì ci sono tracce ben più impegnate e profonde».

Com’è nata la collaborazione con Ryah?

«La sua, a mio parere, è proprio una bellissima partecipazione. Ryah mi ha a dir poco stupito: quando l’ho contattata per un’eventuale collaborazione avevo un’idea ma dopo aver ascoltato il provino del ritornello in questione sono rimasto sbalordito per il risultato».