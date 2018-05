Corato «è la città con il maggior numero di defibrillatori in tutta la provincia di Bari». A dirlo, ieri sera, è stato Ciro Genchi, consigliere dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bari.



L’occasione in cui rendere noto questo record è stata la consegna dell’apparecchio salvavita alla villa comunale di via Sant’Elia: un altro degli obiettivi raggiunti grazie all’impegno dell'associazione coratina “Due Mani Per La Vita”, al sostegno economico dell’azienda Connect ed alla collaborazione dell’amministrazione comunale.

«Siamo al numero 32 - ha detto l’ex assessore Nesta, da sempre al fianco dell’associazione - Il primo, nel 2014, fu sistemato nel palazzetto dello sport. Il prossimo sarà posizionato su corso Garibaldi, grazie al progetto "Battiti per la città" e all’impegno dell’associazione di cui fa parte Domenico Varesano, Gifes». Proprio nei giorni scorsi è stata pubblicata e diffusa la mappa in cui sono localizzati gli apparecchi presenti a Corato.

L’associazione no profit “Due Mani Per La Vita” è un Centro di formazione per corsi Blsid accreditato dalla Regione Puglia e dalla Centrale Operativa 118, sito di formazione America Heart Association. Ad occuparsi del coordinamento delle attività è il medico Giuseppe Diaferia, cardiologo dirigente della Unita operativa della riabilitazione cardiologica Asl/Bat: «il tempo e la capacità di intervenire sono importantissimi: saper usare il defibrillatore può salvare la vita.

In questi anni sono state formate 600 persone, di cui 300 laici (non personale dell’ambito delle professioni sanitarie). Anche i vigili urbani hanno colto la possibilità di imparare. Il corso è serio, abbiamo anche “bocciato” chi non ha dimostrato di aver acquisito le competenze. Un grande grazie lo esprimiamo anche per i medici di famiglia: si sono messi in gioco per essere pronti e in grado di fare il necessario in caso di emergenza».

Sentiti anche i ringraziamenti per «le autorità, le associazioni sportive, gli istituti privati Imevi e Vigilanza giurata e polizia municipale». Perché «tutti ci hanno aiutati e ancora ci aiutano a sistemare e custodire i defibrillatori» hanno precisato dall’associazione. In ultimo, non per importanza, un pensiero per Casa Alberta: «ci ospita offrendoci la sede per le nostre attività».

«Abbiamo compreso che in questa città ormai è stato intrapreso da tempo un percorso che punta alla salvaguardia della vita di tutti: è il dono più grande che state facendo alla città» ha concluso con orgoglio il sindaco Massimo Mazzilli.«Questi nostri concittadini - ha aggiunto - hanno dimostrato che la passione è l’ingrediente primario per raggiungere gli obiettivi. Così cresce la comunità, solo quando ognuno dà il suo contributo».