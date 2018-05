Dalle esperienze personali, in primis la disabilità del figlio Edoardo, alla volontà di migliorare e difendere le condizioni dei più deboli, sino alle “interferenze” di don Tonino Bello. Sono solo alcune delle "tappe" che hanno portato Giuseppe Tulipani a diventare Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, eletto dalla commissione regionale.



Con grande dovizia di particolari lo ha raccontato martedì sera, all'interno dell'atrio di Palazzo Gioia. L'invito gli è arrivato dal Rotary di Corato, da sempre vicini al mondo dell’associazionismo coratino, ed in particolare al tema della disabilità.

La figura del Garante è stata istituita con la legge regionale n. 19 del 2006 di “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, per assicurare, anche alle persone con disabilità, la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi.

«Una figura importante, quella di don Tonino Bello, è sempre stata presente nella mia vita. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e qualche giorno prima della sua scomparsa si congedò dicendomi “Grazie per quello che farai”. Allora quelle parole mi sembrarono prive di senso, solo oggi ne capisco il significato», racconta il neo eletto Garante.



Tulipani si è soffermato sulle effettive funzioni della figura istituzionale e sui progetti futuri che potrebbero coinvolgere direttamente le associazioni in modo da costruire una rete, informativa e di azione, più capillare.

Funzioni e compiti

Tra le funzioni della figura del Garante la principale è costituita dalla promozione e dall’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, puntando alla piena integrazione familiare, lavorativa, scolastica e sociale. Il garante inoltre, si occupa anche di garantire la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità. È chiamato anche a garantire la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l’obbligo scolastico anche da parte degli alunni disabili a rischio di esclusione.

Altro compito del Garante è di assicurare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti e formulare proposte o pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali.

Disabilità in Italia

Secondo una recente indagine della Commissione europea, basata essenzialmente su dati Istat, le persone con handicap in Italia sarebbero circa 2.500.000, pari al 4,8% della popolazione complessiva. La statistica afferisce però ad una concezione ristretta di disabilità che riguarda solo i soggetti che accusino una totale mancanza di autonomia almeno in uno dei segmenti fondamentali della vita quotidiana. Se la forbice si allarga, la percentuale raggiunge il 13% degli abitanti e si allinea al dato europeo.

Del campione preso in esame 178mila soggetti vivono in residenze comunitarie mentre 153mila vengono ospitati in ospedali e case di cura convenzionate. Come si può facilmente evincere dai dati, la maggioranza dei soggetti disabili è a carico delle famiglie.