Giornata nazionale delle Pro Loco, un viaggio tra palazzi e campanili

Anche a Corato domenica 3 giugno sarà dedicata alla Giornata nazionale delle Pro Loco, come in tutta Italia. In tutto il Paese si svolgeranno centinaia di eventi con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il mondo delle Pro Loco e dei volontari che in esse si adoperano ogni giorno.



In città, per l’occasione, aperture straordinarie e visite guidate con l’intento di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e artistico del nostro centro storico, i tesori nascosti all'interno di alcuni palazzi gentilizi (palazzo De Mattis (Pietre Pizzute), palazzo Gentile e palazzo Lamonica) e del campanile della chiesa Matrice da cui è possibile apprezzare lo skyline che domina la città.

A marcare l’identità coratina, durante le visite ai Palazzi, vi sarà l’intervento di Gerardo Strippoli, Sabino Zaza e Felice Strippoli con racconti, poesie e aneddoti rigorosamente in vernacolo coratino. La Pro Loco ringrazia per la disponibilità i proprietari dei Palazzi coinvolti nell’iniziativa, il Circolo degli Amici e il Vicario Zonale don Giuseppe Lobascio.

Non a caso l’Unpli ha scelto come data il 3 giugno, giorno successivo alla Festa della Repubblica italiana: le Pro Loco costituiscono, ognuna con le proprio peculiarità, alla creazione di un quadro poliedrico della nostra Italia, rappresentano l’unità nella diversità.

Ogni associazione aderirà con un evento locale e aprirà la propria sede per promuovere le principali attività che vengono svolte durante l’anno: sarà un’occasione per far apprezzare eventi ed iniziative che le Pro Loco organizzano in tutta Italia, per sottolinearne l’impatto sociale e culturale.

Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria: 0808728008 - 3687099065 - 3338497742 - info@prolococorato.it . Gli orari: 9.30 – 10.15 – 11.00 – 11.45; 18.30 – 19.15 – 20.00 – 20.45.