Ha 18 anni ed è di Barletta: è Luisiana Capuano, la vincitrice del concorso Miss Fashion Show.

Oltre alla corona, alla fascia e al bouquet, ha vinto un contratto di un anno con l'agenzia PubbliEmme eventi&marketing. La giuria - composta da Lorella Pintus (esperta di estetica), Lucia Di Paola (Miss Mamma 2015), Nick Reale e Vito Giuss Potenza (da Colorata Tv), Roberta Bellini (regista) - ha avuto l'arduo compito di valutare le ragazze in gara in tre sfilate: casual, abito da sera, costume da bagno. Le concorrenti hanno mostrato disinvoltura, eleganza, portamento e bellezza.

Le miss sono state coordinate da Enza De Venuto, responsabile marketing della PubbliEmme che ha organizzato il concorso.

Due le tappe: la semifinale il 29 aprile a Ruvo di Puglia in cui delle 29 concorrenti ne sono state sezionate 21 per la finale di Corato, realizzata domenica scorsa in piazza Cesare Battisti. Le serate sono state presentate da Maurizio Marzocca e Cinzia Cavuoto, che con battute e leggerezza, hanno divertito il pubblico tra miss, sfilate e spettacoli.

“Appuntamento alla prossima edizione” scrivono gli organizzatori.