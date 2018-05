Si terranno dal 4 al 9 giugno prossimi i Giochi Nazionali Special Olympics, giunti alla loro 34esima edizione.

Si svolgeranno a Montecatini Terme e ne faranno parte circa 3mila atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia: si cimenteranno in varie discipline, in alcuni casi adattate. Sono prevalentemente di atleti "speciali", cioè con disabilità intellettiva e relazionale.



Special Olympics è un movimento globale, presente in quasi tutte le nazioni del mondo da 50 anni e con quasi 5 milioni di atleti, che utilizza lo sport, con i suoi allenamenti e le sue competizioni, quale strumento di inclusione sociale.

Sotto l'egida di Special Olympics, fondata da Eunice Kennedy Shriver, sorella di John Fitzgerald Kennedy, vengono ogni anno organizzate nel mondo diverse migliaia di competizioni a vari livelli territoriali. I Giochi Nazionali rappresentano la competizione di più alto livello in Italia. A quella di quest'anno a Montecatini parteciperanno ben sei atleti coratini, anch'essi con disabilità intellettiva e relazionale, aventi un'età variabile dai 12 ai 20 anni, accompagnati da un capo delegazione, un tecnico, un medico e un volontario.

Sono sei ragazzi che da alcuni anni si allenano con particolare successo nel nuoto e che nell'ultimo anno sportivo hanno potuto intensificare gli allenamenti nella piscina comunale di Andria grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia nell'ambito del progetto, proposto dall'associazione sportiva dilettantistica coratina Gocce Special Team, denominato "un team pugliese per Special Olympics".

Uno degli obiettivi del progetto è stato proprio quello di mettere il maggior numero possibile di ragazzi in condizione di partecipare ai Giochi Nazionali dopo aver superato la fase dei Giochi regionali, organizzati dalla stessa Gocce Special Team e da altre realtà che compongono il team regionale in varie città pugliesi.

Di particolare rilievo, in occasione della trasferta a Montecatini, il supporto di alcune imprese coratine, come Orto in Tavola, CMA Lifts e Consorzio Trasporti Riuniti.

“Invitiamo altre imprese che desiderano sostenere l'associazione a contattarci attraverso la mail sport@gocce.eu o chiamando il 392 8312980” scrivono i responsabili del team.

Sarà possibile seguire le imprese dei sei atleti coratini attraverso il gruppo Facebook di Gocce nell'Oceano onlus.

Chi invece voglia saperne di più sul mondo Special Olympics può consultare il sito internet www.specialolympicsitalia.org.