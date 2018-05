Raddoppio ferroviario, via libera ai lavori anche da Corato

Con il rilascio del permesso di costruzione delle opere infrastrutturali da parte del Comune di Corato, Ferrotramviaria annuncia la totale disponibilità delle aree di cantiere per la realizzazione del raddoppio dei binari della tratta Corato-Andria.

Nei mesi scorsi, terminate le opere propedeutiche, i lavori erano stati avviati nelle tratte di competenza dei comuni di Trani e Andria. La tratta che ricade nel territorio comunale di Corato è la più importante sotto il profilo realizzativo in quanto interessata dalle opere civili più impegnative, che comprendono tra l’altro la realizzazione di due sottopassi e un sovrappasso necessari alla chiusura di un gruppo di passaggi a livello.

Di grande importanza, infatti, per la qualità del servizio e per la sicurezza del trasporto è che l’intervento in corso prevede anche l’eliminazione di quasi tutti i passaggi a livello attualmente presenti nella tratta. Al termine dei lavori dei dieci passaggi a livello attualmente esistenti ne verrano eliminati nove.

Tale eliminazione consentirà un notevole miglioramento del tasso di sicurezza e del servizio complessivo, anche in considerazione dei numerosi episodi di superamento delle barriere da parte di auto e altri mezzi meccanici effettuate in palese violazione delle norme del codice della strada.

Contestualmente al raddoppio della linea ferroviaria, verrà installato un sistema di segnalamento di nuova concezione dotato di Scmt. A lavori ultimati i passeggeri di Andria e Corato potranno tornare a usufruire per il collegamento con Bari del trasporto ferroviario, che oggi è servito da autobus sostitutivi.

Con l’avvio dei lavori di raddoppio nella tratta tra Corato e Andria lunga circa 10 km, il 92% della linea gestita da Ferrotramviaria, per circa 78 km su 84 km, sarà dotata di doppio binario. Ferrotramviaria ha espresso il proprio grazie «alla Regione, ai Comuni, agli Enti interessati per quanto di loro competenza».