“Maggio in fiore”, domani un’escursione nel Parco dell’Alta Murgia

Proseguono le iniziative dedicate al “Maggio in fiore”, a cura della Fidapa Bpw Italy – sezione di Corato, con il patrocinio del Comune di Corato.



In programma due escursioni, domenica 27 maggio e domenica 3 giugno, finalizzate a promuovere la conoscenza del territorio, in particolar modo di quello murgiano, attraverso la visione delle specie autoctone.

I dettagli

Domenica 27 maggio

Ore 8.30: ritrovo dei partecipanti (automuniti) in via Andria (c/o supermercato Primo Prezzo)

Ore 9.00: arrivo a Masseria Cimadomo

Ore 9.30-12.30: escursione naturalistica nel Parco dell’Alta Murgia con Mirella Campochiaro, guida abilitata dell’Officina del Piano, lungo il sentiero del tratturo.

Ore 12.30: rientro a Corato

Domenica 3 giugno

Ore 9.00: ritrovo dei partecipanti (automuniti) a Ruvo di Puglia (c/o Liceo Scientifico “O. Tedone”)

Ore 9.30-11.30: visita guidata al Museo Erbario – La flora del Parco (Ruvo di Puglia) con la guida Mirella Campochiaro

Ore 12.00: ritrovo dei partecipanti (automuniti) a Corato (c/o parcheggio Jubilee)

Ore 12.30: pranzo in una masseria murgiana e a seguire spettacolo di falconeria. Costo del pranzo: euro 25,00 per adulti, euro 15,00 per bambini.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’info point (080.8720861 corato@sistemamuseo.it). Le attività sono gratuite.