“Muoviamoci in sicurezza”: anche la villa comunale avrà un defibrillatore

“Muoviamoci in sicurezza”. L'associazione coratina “Due Mani Per La Vita” ha scelto questo titolo per la cerimonia di consegna di un defibrillatore da posizionare nella villa comunale di via Sant’Elia.



Il 29 maggio, alle19.30, l’appuntamento è proprio all’interno del parco. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Corato Massimo Mazzilli, il cardiologo Giuseppe Diaferia, il direttore Asipu Salvatore Mastrorilli e i rappresentanti delle associazioni sportive.

L’associazione no profit, come molti ricorderanno, è un Centro di formazione per corsi Blsid accreditato dalla Regione Puglia e dalla Centrale Operativa 118, sito di formazione America Heart Association. Da anni si impegna perché la nostra sia una città cardioprotetta. Ad occuparsi del coordinamento delle attività è il medico Giuseppe Diaferia, cardiologo dirigente della Unita operativa della riabilitazione cardiologica Asl/Bat.